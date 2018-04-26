«Бомбардир» поможет болельщикам выучить английский язык

Мы выпустили перевод откровенного рассказа голкипера «Барселоны» Марка-Андре тер Стегена. Он объяснил, почему хотел стать нападающим и ушел из менхенгладбахской «Боруссии», где провел 18 лет.

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