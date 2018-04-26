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«Бомбардир» поможет болельщикам выучить английский язык

26 апреля 2018, 14:30
7

Мы выпустили перевод откровенного рассказа голкипера «Барселоны» Марка-Андре тер Стегена. Он объяснил, почему хотел стать нападающим и ушел из менхенгладбахской «Боруссии», где провел 18 лет.

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Источник: Бомбардир.ру
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Комментарии (7)
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Боцман59rus
1524742973
я понял, где мутко обучался ..скидки -зло.)))
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bset
1524743004
Реклама в комментариях - можно заминусовать. Реклама в статьях - что делать-то?
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Schicko
1524744708
У меня только один вопрос: какого лешего немец на английском статьи пишет?
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Бабушка Зильзиля
1524745613
Лучше помогите мотористу выучить азбуку!
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Татарин за ЦСКА
1524747388
Вы взялись учить нас футболу-только куево вышло.Представляю что получится с изучением английского
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