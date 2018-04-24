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    Де Хеа: «Моуринью прививает команде психологию победителей. Это лучшая черта в нем»

    Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа поделился мнением о своей форме в текущем сезоне.

    «Мне нравится, как я играю. Я хорошо себя чувствую весь сезон как физически, так и эмоционально. Надеюсь, в последних двух играх я сохраню форму и смогу продолжить играть на чемпионате мира. Для Испании он важен.

    Моуринью? У нас потрясающий тренер. У него есть опыт, он выиграл все. Но лучшее в нем – то, как он прививает команде психологию победителей», – сказал Де Хеа.

    «Манчестер Юнайтед» занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 74 очка в 34 матчах.

    Источник: Skysports

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    24.04.2018 21:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 24 апреля 2018, 22:16

      Это мало кому дано. Значит вам повезло с коучем.

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