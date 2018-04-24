Де Хеа: «Моуринью прививает команде психологию победителей. Это лучшая черта в нем»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа поделился мнением о своей форме в текущем сезоне.

«Мне нравится, как я играю. Я хорошо себя чувствую весь сезон как физически, так и эмоционально. Надеюсь, в последних двух играх я сохраню форму и смогу продолжить играть на чемпионате мира. Для Испании он важен.

Моуринью? У нас потрясающий тренер. У него есть опыт, он выиграл все. Но лучшее в нем – то, как он прививает команде психологию победителей», – сказал Де Хеа.

«Манчестер Юнайтед» занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 74 очка в 34 матчах.