«Уфа» может получить бонус за победу «Манчестер Сити» в АПЛ

Чемпионство «Манчестер Сити» в текущем сезоне может принести денежный бонус «Уфе» за игру бывшего полузащитника уфимского клуба Александра Зинченко.

«Денежный бонус за чемпионство «Манчестер Сити»? Это предполагается. Но пока давайте не будем об этом, так как есть некоторые нюансы. Могу сказать только, что мы планируем остаться в плюсе. Это просто приятный бонус для нашего клуба.

Мы со стороны клуба уже поздравили Сашу с чемпионством в АПЛ. Нам очень приятно, что этот парень прошел через нашу систему и вырос в серьезного игрока. Для «Уфы» это тоже большой плюс. Мы будем всегда болеть за Зинченко и поддерживать его», – рассказал генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

Напомним, «Манчестер Сити» досрочно обеспечил себе чемпионское звание в нынешнем сезоне.