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    «Уфа» может получить бонус за победу «Манчестер Сити» в АПЛ

    Чемпионство «Манчестер Сити» в текущем сезоне может принести денежный бонус «Уфе» за игру бывшего полузащитника уфимского клуба Александра Зинченко.

    «Денежный бонус за чемпионство «Манчестер Сити»? Это предполагается. Но пока давайте не будем об этом, так как есть некоторые нюансы. Могу сказать только, что мы планируем остаться в плюсе. Это просто приятный бонус для нашего клуба.

    Мы со стороны клуба уже поздравили Сашу с чемпионством в АПЛ. Нам очень приятно, что этот парень прошел через нашу систему и вырос в серьезного игрока. Для «Уфы» это тоже большой плюс. Мы будем всегда болеть за Зинченко и поддерживать его», – рассказал генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

    Напомним, «Манчестер Сити» досрочно обеспечил себе чемпионское звание в нынешнем сезоне.

    Источник: Известия

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    19.04.2018 11:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 19 апреля 2018, 12:13

      Главное чтобы Зиченко не стал"Шеневмерлым" и не говорил об Уфе как о концлагере в стане оккупанта))

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      Рейтинг: +355

      kvm5 19 апреля 2018, 11:56

      подыматься на АПЛ

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