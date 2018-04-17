Зинченко: «До конца не ощущаю себя чемпионом Англии»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко поделился эмоциями от победы в чемпионате Англии.

21-летний игрок – второй украинец, выигравший АПЛ. До него это делал Андрей Шевченко.

«Хочу поблагодарить болельщиков, которые меня поддерживали. Поздравлений было очень много – с разных точек мира. Это очень приятно. Конечно, до конца не ощущаю себя чемпионом Англии. Узнал об этом сидя в аэропорту. Отпраздновал победу кофе. Не видел еще товарищей по команде, никого из персонала, тренерского штаба.

В среду у нас тренировка. Оставшиеся пять туров нужно доиграть с таким же настроем. Наши болельщики этого заслужили. Конечно, хотелось бы стать чемпионом на глазах собственных болельщиков, но случилось так, как случилось. Очень рад, надеюсь это только начало», – сказал Зинченко.