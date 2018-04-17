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Зинченко: «До конца не ощущаю себя чемпионом Англии»

17 апреля 2018, 20:50
5

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко поделился эмоциями от победы в чемпионате Англии.

21-летний игрок – второй украинец, выигравший АПЛ. До него это делал Андрей Шевченко.

«Хочу поблагодарить болельщиков, которые меня поддерживали. Поздравлений было очень много – с разных точек мира. Это очень приятно. Конечно, до конца не ощущаю себя чемпионом Англии. Узнал об этом сидя в аэропорту. Отпраздновал победу кофе. Не видел еще товарищей по команде, никого из персонала, тренерского штаба.

В среду у нас тренировка. Оставшиеся пять туров нужно доиграть с таким же настроем. Наши болельщики этого заслужили. Конечно, хотелось бы стать чемпионом на глазах собственных болельщиков, но случилось так, как случилось. Очень рад, надеюсь это только начало», – сказал Зинченко.

Источник: «Матч ТВ»
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Зинченко Александр
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1523992751
честное признание...
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Чоткий
1523993616
Потому что ты прокладка течной суки
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Обер-КанцлерЪ
1523994863
Логично. Зинченко просто присутствовал в команде в то время, как игроки основы добывали чемпионство.
Ответить
Cromathaar
1524001373
Адекватная реакция. Москва не сразу строилась.
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zigbert
1524026697
Повезло пареньку.
Ответить
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