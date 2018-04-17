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    Зинченко: «До конца не ощущаю себя чемпионом Англии»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко поделился эмоциями от победы в чемпионате Англии.

    21-летний игрок – второй украинец, выигравший АПЛ. До него это делал Андрей Шевченко.

    «Хочу поблагодарить болельщиков, которые меня поддерживали. Поздравлений было очень много – с разных точек мира. Это очень приятно. Конечно, до конца не ощущаю себя чемпионом Англии. Узнал об этом сидя в аэропорту. Отпраздновал победу кофе. Не видел еще товарищей по команде, никого из персонала, тренерского штаба.

    В среду у нас тренировка. Оставшиеся пять туров нужно доиграть с таким же настроем. Наши болельщики этого заслужили. Конечно, хотелось бы стать чемпионом на глазах собственных болельщиков, но случилось так, как случилось. Очень рад, надеюсь это только начало», – сказал Зинченко.

    Источник: «Матч ТВ»

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    17.04.2018 20:50
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100710

      zigbert 18 апреля 2018, 07:44

      Повезло пареньку.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +876

      Cromathaar 18 апреля 2018, 00:42

      Адекватная реакция. Москва не сразу строилась.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 17 апреля 2018, 22:54

      Логично.
      Зинченко просто присутствовал в команде в то время, как игроки основы добывали чемпионство.

      1
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    • ...
      Рейтинг: -366

      Чоткий 17 апреля 2018, 22:33

      Потому что ты прокладка течной суки

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 17 апреля 2018, 22:19

      честное признание...

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