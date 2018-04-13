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    «Рома» начала продавать билеты на матч с «Ливерпулем» до жеребьевки ЛЧ

    В интернете появились скриншоты с сайта «Ромы», на которых клуб анонсировал продажу билетов на полуфинальный матч Лиги чемпионов против «Ливерпуля» до жеребьевки турнира.

    На изображении видно, что клуб предлагает фанатам приобрести билеты на домашний матч римлян, который пройдет 2 мая. Утверждается, что анонс появился на сайте вчера, однако был быстро удален.

    Напомним, что жеребьевка состоялась сегодня. В полуфинале турнира встретятся пары: «Реал»«Бавария» и «Ливерпуль» – «Рома».

    Источник: Twitter

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    13.04.2018 21:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100705

      zigbert 14 апреля 2018, 20:29

      Оперативно.

      0
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      Рейтинг: +617

      nelez 14 апреля 2018, 12:39

      Предсказуемого ничего нету. Все в полуфинале ожидали барселону , МС . А где они. Даже Реал еле прорвался. В современном футболе ничего предсказуемого , если класс команд близко.

      1
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 14 апреля 2018, 07:50

      отличный жребий. если бы сделали иначе.. было бы всё предсказуемо... а так у Ромы и Ливера есть шансы в финале победить...

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 13 апреля 2018, 21:43

      Руководство наверное забыло что после 1/4 будет жеребьевка , а без нее они бы и так с Ливерпулем играли. Там даже так же выходило что Ливерпуль хозяева ведь они 1 матч играли дома, а Рома против Барсы в гостях.

      0
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      Рейтинг: +1090

      ZAITZEFF2011 13 апреля 2018, 21:31

      Мало кто верит в спортивные принципы в футболе в последнее время.

      7
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 13 апреля 2018, 21:26

      Спалились.

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