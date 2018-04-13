«Рома» начала продавать билеты на матч с «Ливерпулем» до жеребьевки ЛЧ

В интернете появились скриншоты с сайта «Ромы», на которых клуб анонсировал продажу билетов на полуфинальный матч Лиги чемпионов против «Ливерпуля» до жеребьевки турнира.

На изображении видно, что клуб предлагает фанатам приобрести билеты на домашний матч римлян, который пройдет 2 мая. Утверждается, что анонс появился на сайте вчера, однако был быстро удален.

Напомним, что жеребьевка состоялась сегодня. В полуфинале турнира встретятся пары: «Реал» – «Бавария» и «Ливерпуль» – «Рома».

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