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  • В «Айнтрахте» возмущены тем, что «Бавария» объявила о подписании контракта с Ковачем, не дожидаясь конца сезона

В «Айнтрахте» возмущены тем, что «Бавария» объявила о подписании контракта с Ковачем, не дожидаясь конца сезона

13 апреля 2018, 17:45
6

Спортивный директор «Айнтрахта» Фреди Бобич не понимает, зачем «Бавария» объявила о договоренности с главным тренером франкфуртской команды Нико Ковачем, не дожидаясь окончания сезона.

«Мы удивлены тем, какой момент «Бавария» выбрала для объявления. Впереди нас ожидают важные матчи... То, что новости пошли вчера, и не из Франкфурта, а из Мюнхена, это непрофессионально и неуважительно по отношению к нам», – приводит слова Бобича Deutsche Welle.

Напомним, сегодня пресс-служба «Баварии» сообщила и том, что Ковач возглавит команду со следующего сезона. Нынешний главный тренер Юпп Хайнкес покинет Мюнхен летом по истечении срока контракта.

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Бавария Айнтрахт Ковач Нико
Комментарии (6)
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OfaZavr
1523635488
верно говорит, могли бы сразу по окончании сезона объявить, какая срочность прямо сейчас непонятно.
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Cules2013
1523637487
Ну, Бавария в Германии всегда чувствовала себя выше остальных. Первый раз что-ли.
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zigbert
1523638320
Конечно это неуважение к Айнтрахту.
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teodogat
1523655602
Не надо забывать о том что еще неизвестно как Бавария при нем заиграет, а уже такой кипиш подняли, достаточно посмотреть как играют немецкие команды кроме Баварии в Европе, особенно в защите, точно как куры на пожаре, и дело тут совсем не в великих Марселях, Порто и Бешикташах и кто там еще из Кипра у Боруссии очки забирал, там ничего великого нет, а эти тренера надувают щеки и корчат из себя спецов...
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vek410
1523727986
Чем их вечно Юпп не устраивает? Когда окажутся в го..не, опять его позовут?
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