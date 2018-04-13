В «Айнтрахте» возмущены тем, что «Бавария» объявила о подписании контракта с Ковачем, не дожидаясь конца сезона

Спортивный директор «Айнтрахта» Фреди Бобич не понимает, зачем «Бавария» объявила о договоренности с главным тренером франкфуртской команды Нико Ковачем, не дожидаясь окончания сезона.

«Мы удивлены тем, какой момент «Бавария» выбрала для объявления. Впереди нас ожидают важные матчи... То, что новости пошли вчера, и не из Франкфурта, а из Мюнхена, это непрофессионально и неуважительно по отношению к нам», – приводит слова Бобича Deutsche Welle.

Напомним, сегодня пресс-служба «Баварии» сообщила и том, что Ковач возглавит команду со следующего сезона. Нынешний главный тренер Юпп Хайнкес покинет Мюнхен летом по истечении срока контракта.