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    В «Айнтрахте» возмущены тем, что «Бавария» объявила о подписании контракта с Ковачем, не дожидаясь конца сезона

    Спортивный директор «Айнтрахта» Фреди Бобич не понимает, зачем «Бавария» объявила о договоренности с главным тренером франкфуртской команды Нико Ковачем, не дожидаясь окончания сезона.

    «Мы удивлены тем, какой момент «Бавария» выбрала для объявления. Впереди нас ожидают важные матчи... То, что новости пошли вчера, и не из Франкфурта, а из Мюнхена, это непрофессионально и неуважительно по отношению к нам», – приводит слова Бобича Deutsche Welle.

    Напомним, сегодня пресс-служба «Баварии» сообщила и том, что Ковач возглавит команду со следующего сезона. Нынешний главный тренер Юпп Хайнкес покинет Мюнхен летом по истечении срока контракта.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.04.2018 17:45
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +310

      vek410 14 апреля 2018, 20:46

      Чем их вечно Юпп не устраивает? Когда окажутся в го..не, опять его позовут?

      0
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский > vek410 15 апреля 2018, 02:25

      Он сам уходит, и в прошлый раз тоже. С тех пор отдыхал. А в этот раз согласился помочь вытащить их из задницы, но только до конца сезона. Изначально была договоренность. Ты думаешь там такие дурачки сидят чтобы так просто такого тренера отпустить? Никто не хочет его ухода, это его воля. Так то 73 года ему, уже можно понять.

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      Рейтинг: +187

      teodogat 14 апреля 2018, 00:40

      Не надо забывать о том что еще неизвестно как Бавария при нем заиграет, а уже такой кипиш подняли, достаточно посмотреть как играют немецкие команды кроме Баварии в Европе, особенно в защите, точно как куры на пожаре, и дело тут совсем не в великих Марселях, Порто и Бешикташах и кто там еще из Кипра у Боруссии очки забирал, там ничего великого нет, а эти тренера надувают щеки и корчат из себя спецов...

      0
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      Рейтинг: +100704

      zigbert 13 апреля 2018, 19:52

      Конечно это неуважение к Айнтрахту.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 13 апреля 2018, 19:38

      Ну, Бавария в Германии всегда чувствовала себя выше остальных. Первый раз что-ли.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 апреля 2018, 19:04

      верно говорит, могли бы сразу по окончании сезона объявить, какая срочность прямо сейчас непонятно.

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