Головин: «ЦСКА достойно выступил в еврокубках, хотя хочется побеждать в каждом турнире»

Полузащитник ЦСКА Александр Головин отметил, что армейцы сыграли неплохо с «Арсеналом» (2:2) в ответном четвертьфинальном поединке Лиги Европы. По словам футболиста, выступление красно-синих в нынешнем розыгрыше еврокубков можно назвать достойным.

Напомним, в первой встрече в Лондоне ЦСКА уступил «канонирам» со счетом 1:4 и таким образом по сумме двух матчей вылетели из турнира.

«Мы сыграли неплохой матч. Конечно, хотелось добиться положительного результата и выйти в следующий раунд, но немного не хватило. Ключевым стал отрезок при счете 2:0: нужно было забивать третий гол, и шансы для этого были.

В любом случае ЦСКА достойно выступил в еврокубках в этом сезоне, хотя понятно, что хочется побеждать в каждом турнире», – сказал Головин.