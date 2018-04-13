Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Головин: «ЦСКА достойно выступил в еврокубках, хотя хочется побеждать в каждом турнире»

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин отметил, что армейцы сыграли неплохо с «Арсеналом» (2:2) в ответном четвертьфинальном поединке Лиги Европы. По словам футболиста, выступление красно-синих в нынешнем розыгрыше еврокубков можно назвать достойным.

    Напомним, в первой встрече в Лондоне ЦСКА уступил «канонирам» со счетом 1:4 и таким образом по сумме двух матчей вылетели из турнира.

    «Мы сыграли неплохой матч. Конечно, хотелось добиться положительного результата и выйти в следующий раунд, но немного не хватило. Ключевым стал отрезок при счете 2:0: нужно было забивать третий гол, и шансы для этого были.

    В любом случае ЦСКА достойно выступил в еврокубках в этом сезоне, хотя понятно, что хочется побеждать в каждом турнире», – сказал Головин.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.04.2018 14:37
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 14 апреля 2018, 10:34

      Не считая классно забитый гол со штрафного , Головин ни чем себя ,за 2 матча ,не проявил. Ни скорости . ни дриблинга не показал, больше половины пасов назад , а остальные либо ближнему , либо корявые.Толком не оборонялся и в атаках не принимал активного участия - так и пробегал не спеша в середине поля.По привычке его хвалят , а толку ноль....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 13 апреля 2018, 16:59

      Нормальная психология у парня. Новый Аршавин растёт. Дай Бог.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 13 апреля 2018, 16:10

      На такой высокой стадии нахрапом не возьмешь. Всё равно, ЦСКА - лучший представитель России в Европе. Молодцы!

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11