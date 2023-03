Президент «Ромы» Джим Палотта отметил победу своей команды в четвертьфинальном противостоянии Лиги чемпионов над «Барселоной» вместе с болельщиками.

После матча он искупался в одном из фонтанов на Пьяцца дель Пополо, чем вызвал невероятные эмоции у фанатов «Ромы».

#Roma president, James Pallotta, throwing himself in the fountain of Piazza del Popolo with fans going crazy pic.twitter.com/ErY9rzZuJJ