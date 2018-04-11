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Варан: «Знаем, что «Ювентус» полезет в атаку»

11 апреля 2018, 06:40
1

Защитник «Реала» Рафаэль Варан рассказал о готовности своей команды к ответному четвертьфинальному матчу Лиги чемпионов с «Ювентусом».

«Я чуть изменился с тех пор, как перешел в «Реал». Прибавил во многих аспектах. Становлюсь опытнее с каждым сезоном и стараюсь прогрессировать. Думаю, я стал более полноценным футболистом. Стремлюсь ежедневно учиться чему-то у одноклубников и на основе ошибок.

Мое колено в порядке. Это травма, которая беспокоила меня последние годы, но сейчас я нащупал баланс.

Гонсало Игуаин – превосходный футболист. Он доставляет проблемы любому защитнику, и тебе всегда надо быть начеку. Он постоянно нацелен на ворота, источает угрозу. Он любит футбол. У меня о нем самые лучшие воспоминания.

«Ювентус» полезет в атаку, и мы ожидаем тяжелой встречи с командой, которая будет биться до последнего. На 0:0 играть не будем, это не наш стиль. Будем демонстрировать свой футбол и играть на победу.

Мы прекрасно знаем силу «Ювентуса». Это Лига чемпионов, высший уровень, и нам противостоит практически совершенная команда, которая оказалась здесь не случайно. Она будет яростно прессинговать, не даст нам ни минуты на передышку. Так что, конечно, матч будет крайне непростым.

Не знаю, кто сыграет завтра со мной в паре в центре обороны. Это вопрос к тренеру.

Роналду – важнейший для нас игрок. Он уникален. Все мы прекрасно знаем, насколько он хорош. У нас сильный состав, но когда его нет на поле, это всегда сказывается.

Прекрасно знаю Каземиро. Это полузащитник, но иногда на тренировках он набирается практики игры в обороне. Знаю и других парней. Мы все друг друга хорошо знаем, и это важно.

Джанлуиджи Буффон – это легенда, причем не только в футболе. Это великий человек. Не знаю, будет ли это последний еврокубковый матч в карьере Буффона. Вроде бы, он по-прежнему получает огромное удовольствие от футбола, и не мне это комментировать. Для нас большая честь играть против такого футболиста и такого человека.

Не люблю много говорить, но могу сказать важное слово, когда вещи складываются не лучшим образом. Всегда стараюсь помочь парням. Я учусь год от года. Опытным футболистам важно сохранять хладнокровие в любых ситуациях. Когда оно того требует, наш коллектив умеет справляться с высочайшим давлением», – сказал Варан на пресс-конференции.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» – «Ювентус» состоится в среду, 11 апреля, в 21:45 по московскому времени. Результат первой встречи – 3:0.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Реал Ювентус Игуаин Гонсало Роналду Криштиану Буффон Джанлуиджи Варан Рафаэль Каземиро
Комментарии (1)
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zigbert
1523427017
Зная о неожиданных результатах 1\4 ЛЧ - Реал скорей всего не допустит осечку.
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