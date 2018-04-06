Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Клопп назвал идиотами фанатов «Ливерпуля», которые разбили автобус «Манчестер Сити»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением об инциденте, произошедшем перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» в среду. Напомним, что фанаты мерсисайдцев разбили окно в автобусе «горожан», когда команда подъезжала к «Энфилду».

    «Я должен еще раз принести извинения за то, что произошло перед игрой. Это так странно. Ты едешь в своем автобусе через толпу своих фанатов, и это потрясающе. Это поддержка, это страсть.

    Но когда мы пришли на стадион, первое, о чем я услышал, это новость о разбитом автобусе «Сити». Это убивает все. Ты больше не можешь чувствовать заряда. Ты позволяешь людям сделать что-то хорошее, но из-за нескольких идиотов этого может никогда не произойти», – сказал Клопп.

    Ответная встреча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» пройдет 10 апреля.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.04.2018 20:39
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +78

      Lab[44] 10 апреля 2018, 10:31

      Среди фанов Ливерпуля был походу Конор МакГрегор)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 апреля 2018, 10:55

      все верно сказал.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 7 апреля 2018, 10:03

      Нравится мне этот чувак) За словом никуда не лезет - все как на духу!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77

      LOKO 4ever 6 апреля 2018, 21:29

      как говорится:
      мир не без уродов

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1101

      edw7777 6 апреля 2018, 21:28

      Надо же! Оказывается и в Англии куча придурков...)))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > edw7777 6 апреля 2018, 23:29

      Друг мой, это было всегда! Вся эта затуманенная страна живёт в стиле прирождённых идиотов типа мистера Питкина, мистера Бина и клоуна БОриса... Страна, которой управляют выродки, перебрасывающие все свои проблемы на других...

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 6 апреля 2018, 21:13

      Странно , что МС промолчал ! Что же теперь будет с автобусом Ливерпуля !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 6 апреля 2018, 21:04

      uгде санкции???? и вой прессы?

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11