Клопп назвал идиотами фанатов «Ливерпуля», которые разбили автобус «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением об инциденте, произошедшем перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» в среду. Напомним, что фанаты мерсисайдцев разбили окно в автобусе «горожан», когда команда подъезжала к «Энфилду».

«Я должен еще раз принести извинения за то, что произошло перед игрой. Это так странно. Ты едешь в своем автобусе через толпу своих фанатов, и это потрясающе. Это поддержка, это страсть.

Но когда мы пришли на стадион, первое, о чем я услышал, это новость о разбитом автобусе «Сити». Это убивает все. Ты больше не можешь чувствовать заряда. Ты позволяешь людям сделать что-то хорошее, но из-за нескольких идиотов этого может никогда не произойти», – сказал Клопп.

Ответная встреча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» пройдет 10 апреля.