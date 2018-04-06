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  • Клопп назвал идиотами фанатов «Ливерпуля», которые разбили автобус «Манчестер Сити»

Клопп назвал идиотами фанатов «Ливерпуля», которые разбили автобус «Манчестер Сити»

6 апреля 2018, 20:39
8

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением об инциденте, произошедшем перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» в среду. Напомним, что фанаты мерсисайдцев разбили окно в автобусе «горожан», когда команда подъезжала к «Энфилду».

«Я должен еще раз принести извинения за то, что произошло перед игрой. Это так странно. Ты едешь в своем автобусе через толпу своих фанатов, и это потрясающе. Это поддержка, это страсть.

Но когда мы пришли на стадион, первое, о чем я услышал, это новость о разбитом автобусе «Сити». Это убивает все. Ты больше не можешь чувствовать заряда. Ты позволяешь людям сделать что-то хорошее, но из-за нескольких идиотов этого может никогда не произойти», – сказал Клопп.

Ответная встреча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» пройдет 10 апреля.

Источник: Skysports
Лига чемпионов Ливерпуль Манчестер Сити Клопп Юрген
Комментарии (8)
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BAIv
1523037899
uгде санкции???? и вой прессы?
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dok66
1523038409
Странно , что МС промолчал ! Что же теперь будет с автобусом Ливерпуля !!!
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edw7777
1523039286
Надо же! Оказывается и в Англии куча придурков...)))))
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LOKO 4ever
1523039346
как говорится: мир не без уродов
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ItalianFootball
1523084635
Нравится мне этот чувак) За словом никуда не лезет - все как на духу!
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OfaZavr
1523087700
все верно сказал.
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Lab[44]
1523345519
Среди фанов Ливерпуля был походу Конор МакГрегор)))
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