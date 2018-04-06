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Конте: «Я не могу дождаться ухода из «Челси»? Это неправда»

6 апреля 2018, 20:22
2

Главный тренер «Челси» Антонио Конте ответил на комментарий своего бывшего одноклубника по «Ювентусу» Джналуки Виалли. Он заявил, что Конте ждет ухода из «Челси».

«Это неправда. Джанлука мой друг, но я не говорил с ним уже около года. Это неправда. Мне непросто, и я с начала сезона слышу много спекуляций относительно моего будущего и то, как люди это обсуждают.

Единственное, что соответсвует действительности, – это моя приверженность клубу. У меня контракт с «Челси». Я много работаю для этого клуба. Это правда. Все остальное – нет», – сказал Конте.

Ранее сообщалось, что Контре получит 10,2 миллиона евро, если «Челси» уволит его до начала следующего сезона.

Источник: Skysports
Англия. Премьер-лига Челси Конте Антонио
Комментарии (2)
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vitvik
1523045167
Если только в Амкар переманят.
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Аристократ Олжик
1523071566
да оставьте вы в покое Конте
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