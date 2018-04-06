Конте: «Я не могу дождаться ухода из «Челси»? Это неправда»

да оставьте вы в покое Конте
Главный тренер «Челси» Антонио Конте ответил на комментарий своего бывшего одноклубника по «Ювентусу» Джналуки Виалли. Он заявил, что Конте ждет ухода из «Челси».
«Это неправда. Джанлука мой друг, но я не говорил с ним уже около года. Это неправда. Мне непросто, и я с начала сезона слышу много спекуляций относительно моего будущего и то, как люди это обсуждают.
Единственное, что соответсвует действительности, – это моя приверженность клубу. У меня контракт с «Челси». Я много работаю для этого клуба. Это правда. Все остальное – нет», – сказал Конте.
Ранее сообщалось, что Контре получит 10,2 миллиона евро, если «Челси» уволит его до начала следующего сезона.