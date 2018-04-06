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Руни: «Гол Роналду «ножницами»? Мой в 2011 году был лучше»

6 апреля 2018, 15:48
21

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни заявил, что гол форварда «Реала» Криштиану Роналду «ножницами» в падении через себя не настолько хорош, как его собственный мяч, забитый несколько лет назад.

Португалец отличился в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» (3:0). Англичанин в подобном стиле поразил ворота «Манчестер Сити» в 2011 году.

«Думаю, что на самом деле забивать голенью – сложнейшая техника. Поэтому я выберу свой гол», – сказал Руни.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Daily Mail
Лига чемпионов Реал Эвертон Ювентус Роналду Криштиану Руни Уэйн
Комментарии (21)
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Евгений П
1523019134
Гол Рона важнее зато
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Garrincha58
1523019372
почти нет разницы, но каждый кулик хвалит свое болото
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Freyk
1523019733
Удар Руни отбить было намного тяжелее, в случае с голом Роналду Буффон мог в теории среагировать, так что тут Уэйн прав.
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yarik1_78
1523020225
Гол Руни красивее,а главное что важнее был!
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subbotaspartak
1523022536
Я за Руни
Ответить
mihail200606
1523026922
Согласен с руней...
Ответить
OfaZavr
1523029732
да у каждого по своему хорош, не стоит якать.
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Siskotryas
1523034210
еще обзор гола с руни галимый у руни красивее, и дистанция больше и удар плотнее у рона какой то ватный по траектории немного вышел
Ответить
Decorhome
1523034633
Сложнее был у Руни
Ответить
zigbert
1523037303
Каждый по своему красив,зачем тут спорить.
Ответить
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