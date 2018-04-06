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    Руни: «Гол Роналду «ножницами»? Мой в 2011 году был лучше»

    Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни заявил, что гол форварда «Реала» Криштиану Роналду «ножницами» в падении через себя не настолько хорош, как его собственный мяч, забитый несколько лет назад.

    Португалец отличился в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» (3:0). Англичанин в подобном стиле поразил ворота «Манчестер Сити» в 2011 году.

    «Думаю, что на самом деле забивать голенью – сложнейшая техника. Поэтому я выберу свой гол», – сказал Руни.

    Источник: Daily Mail

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    06.04.2018 15:48
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 10 апреля 2018, 01:12

      Полностью согласен.

      0
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      Рейтинг: +97

      Костефан 7 апреля 2018, 07:18

      Абсолютно согласен!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +334

      maratagliulin 6 апреля 2018, 21:27

      Только из-за Руни посмотрел гол Роналду. Чего-то шедеврального не увидел - таких голов забито десятки, а то и сотни. У Руни гол лучше

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7

      dastik > maratagliulin 8 апреля 2018, 10:55

      Боже кто бы говорил,видно что барсадрочер,ты когда видел в лч в таком матче чтобы забивал такой гол?

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +334

      maratagliulin > dastik 9 апреля 2018, 19:10

      Сынок, я в отличие от тебя играл в футбол и знаю чего стоят голы разных игроков... А к Барсе и Реалу я не имею никакого отношения

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 апреля 2018, 20:55

      Каждый по своему красив,зачем тут спорить.

      4
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 6 апреля 2018, 20:10

      Сложнее был у Руни

      2
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      Рейтинг: +15

      Siskotryas 6 апреля 2018, 20:03

      еще обзор гола с руни галимый
      у руни красивее, и дистанция больше и удар плотнее
      у рона какой то ватный по траектории немного вышел

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +145

      спартак спартаков 1 6 апреля 2018, 19:35

      одинаковые

      0
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      Рейтинг: +8

      elsa 6 апреля 2018, 19:23

      пусть в 33 шрек такое исполнит—вот уж тогда и решим

      0
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 6 апреля 2018, 18:53

      Начинается,скоро и ветераны о себе напомнит.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 апреля 2018, 18:48

      да у каждого по своему хорош, не стоит якать.

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