Руни: «Гол Роналду «ножницами»? Мой в 2011 году был лучше»

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни заявил, что гол форварда «Реала» Криштиану Роналду «ножницами» в падении через себя не настолько хорош, как его собственный мяч, забитый несколько лет назад.

Португалец отличился в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» (3:0). Англичанин в подобном стиле поразил ворота «Манчестер Сити» в 2011 году.

«Думаю, что на самом деле забивать голенью – сложнейшая техника. Поэтому я выберу свой гол», – сказал Руни.

Ronaldo just did this pic.twitter.com/UStfznyIAL