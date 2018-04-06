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    Бышовец: «Возрастные футболисты ЦСКА уже только для внутреннего пользования»

    Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец после поражения ЦСКА от «Арсенала» (1:4) в гостевом поединке 1/4 финала Лиги Европы заявил, что возрастным футболистам армейцев уже тяжело выдерживать высокие скорости в матчах еврокубков. Специалист считает, что теперь они пригодны только для выступления на внутренней арене.

    «Возрастные игроки ЦСКА достойны уважения. Они очень много сделали для клуба, но нельзя же продолжать напоминать известную поговорку «хозяин так любил собаку, что по частям рубил ей хвост». Так что эти футболисты уже только для внутреннего потребления, потому что как только увеличиваются скорости, есть определенные проблемы», – сказал Бышовец.

    Напомним, защитникам команды Василию и Алексею Березуцким по 35 лет. Сергей Игнашевичу – 38. Все они вышли на поле во вчерашнем матче. Напомним, что эти трое игроков принимали участие во встречах с «канонирами» в Лиге чемпионов в 2006 году.

    Источник: ТАСС

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    06.04.2018 14:48
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 апреля 2018, 20:38

      Это уже вопрос к руководству ЦСКА.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 апреля 2018, 18:43

      у нас не только игроки для внутреннего пользования но и уровень, мастерство и многое другое.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 6 апреля 2018, 17:08

      Быш пиарится.Говорит то,что все итак знают.
      ...Вчера ,перед игрой,чтобы возбудиться ,накрыв поляну,с друзьями
      просматривали в YouTube ,лучшие игры армейцев,в том числе и с Барсой,
      ...нужно было не переключаться.
      И вот все эти косяки ,в свете предстоящего ЧМ,говорят о том,что футбол в России
      опустили...
      Теперь дожились до того,что в поражениях ищут положительные моменты....
      Это полный пиз.............................!
      Народ,гоните эту шваль нефутбольную ,у которых вместо мозгов баксы!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 6 апреля 2018, 16:39

      Просто руководство коняшек до сих пор не решает эту проблему

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 6 апреля 2018, 16:22

      «хозяин так любил собаку, что по частям рубил ей хвост».
      Тридцать лет прошло..тридцать..
      А ты..,пардон,Вы себе хозяина так и не нашли..
      Олимпионик.-
      Ж"опа..((

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 6 апреля 2018, 16:00

      У нас весь футбол для нашего пользования.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 апреля 2018, 15:50

      Газзаев и многие другие до сих пор их в сборную сватают и если бы они сами не отказались я уверен все трое играли бы на ЧМ и пропускали по 3-4 банки

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 6 апреля 2018, 15:35

      А мы и не знали...Любезный, была бы им замена, давно поменяли бы. А самое главное, и в сборной, им замену найти не могут. До сих пор зовут...Это беда нашего футбола..

      3
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 6 апреля 2018, 15:23

      Бышовец открыл Америку! А мы все думали, что Атлантического океана не существует... :-)))

      1
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      Рейтинг: +148

      Бакланы доедают крышу 6 апреля 2018, 15:12

      Это кто там в цска старичков внутрь использует?)

      1
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