Бышовец: «Возрастные футболисты ЦСКА уже только для внутреннего пользования»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец после поражения ЦСКА от «Арсенала» (1:4) в гостевом поединке 1/4 финала Лиги Европы заявил, что возрастным футболистам армейцев уже тяжело выдерживать высокие скорости в матчах еврокубков. Специалист считает, что теперь они пригодны только для выступления на внутренней арене.

«Возрастные игроки ЦСКА достойны уважения. Они очень много сделали для клуба, но нельзя же продолжать напоминать известную поговорку «хозяин так любил собаку, что по частям рубил ей хвост». Так что эти футболисты уже только для внутреннего потребления, потому что как только увеличиваются скорости, есть определенные проблемы», – сказал Бышовец.

Напомним, защитникам команды Василию и Алексею Березуцким по 35 лет. Сергей Игнашевичу – 38. Все они вышли на поле во вчерашнем матче. Напомним, что эти трое игроков принимали участие во встречах с «канонирами» в Лиге чемпионов в 2006 году.