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Бышовец: «Возрастные футболисты ЦСКА уже только для внутреннего пользования»

6 апреля 2018, 14:48
11

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец после поражения ЦСКА от «Арсенала» (1:4) в гостевом поединке 1/4 финала Лиги Европы заявил, что возрастным футболистам армейцев уже тяжело выдерживать высокие скорости в матчах еврокубков. Специалист считает, что теперь они пригодны только для выступления на внутренней арене.

«Возрастные игроки ЦСКА достойны уважения. Они очень много сделали для клуба, но нельзя же продолжать напоминать известную поговорку «хозяин так любил собаку, что по частям рубил ей хвост». Так что эти футболисты уже только для внутреннего потребления, потому что как только увеличиваются скорости, есть определенные проблемы», – сказал Бышовец.

Напомним, защитникам команды Василию и Алексею Березуцким по 35 лет. Сергей Игнашевичу – 38. Все они вышли на поле во вчерашнем матче. Напомним, что эти трое игроков принимали участие во встречах с «канонирами» в Лиге чемпионов в 2006 году.

Источник: ТАСС
Лига Европы Арсенал ЦСКА Березуцкий Алексей Березуцкий Василий Игнашевич Сергей Бышовец Анатолий
Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Юрэс
1523016580
Ну ПОД.....АЛ !.Красава.!
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Бакланы доедают крышу
1523016779
Это кто там в цска старичков внутрь использует?)
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cska-62
1523017418
Бышовец открыл Америку! А мы все думали, что Атлантического океана не существует... :-)))
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Чикомас
1523018104
А мы и не знали...Любезный, была бы им замена, давно поменяли бы. А самое главное, и в сборной, им замену найти не могут. До сих пор зовут...Это беда нашего футбола..
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Garrincha58
1523019003
Газзаев и многие другие до сих пор их в сборную сватают и если бы они сами не отказались я уверен все трое играли бы на ЧМ и пропускали по 3-4 банки
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DIDI 23
1523019619
У нас весь футбол для нашего пользования.
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Федя Кабак
1523021988
Просто руководство коняшек до сих пор не решает эту проблему
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alex1951
1523023726
Быш пиарится.Говорит то,что все итак знают. ...Вчера ,перед игрой,чтобы возбудиться ,накрыв поляну,с друзьями просматривали в YouTube ,лучшие игры армейцев,в том числе и с Барсой, ...нужно было не переключаться. И вот все эти косяки ,в свете предстоящего ЧМ,говорят о том,что футбол в России опустили... Теперь дожились до того,что в поражениях ищут положительные моменты.... Это полный пиз.............................! Народ,гоните эту шваль нефутбольную ,у которых вместо мозгов баксы!
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OfaZavr
1523029387
у нас не только игроки для внутреннего пользования но и уровень, мастерство и многое другое.
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zigbert
1523036283
Это уже вопрос к руководству ЦСКА.
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