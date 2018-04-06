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    Гончаренко: «Игра с «Арсеналом» – большой опыт для Кучаева»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказал мнение об игре Константина Кучаева в первом матче 1/4 финала Лиги Европы с «Арсеналом» (1:4). Напомним, что 20-летний россиянин выступал в этой встрече на позиции правого защитника.

    — С чем связан выбор в пользу Кучаева на правом фланге обороны и как оцените его игру на непривычной позиции?

    — У нас малочисленный, но сплочeнный отряд. Сегодня было всего пять игроков, которых можно было использовать в защите. В некоторых моментах он сыграл растерянно. Но эта игра — большой опыт для него, для Хосонова. Благодаря таким играм они будут прогрессировать.

    «Арсенал» разгромил ЦСКА. И это нормально

    Источник: ПФК ЦСКА

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    06.04.2018 01:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 6 апреля 2018, 07:18

      скамейка пустая, кем играть, вообще не понятно...

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