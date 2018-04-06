Гончаренко: «Игра с «Арсеналом» – большой опыт для Кучаева»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказал мнение об игре Константина Кучаева в первом матче 1/4 финала Лиги Европы с «Арсеналом» (1:4). Напомним, что 20-летний россиянин выступал в этой встрече на позиции правого защитника.

— С чем связан выбор в пользу Кучаева на правом фланге обороны и как оцените его игру на непривычной позиции?

— У нас малочисленный, но сплочeнный отряд. Сегодня было всего пять игроков, которых можно было использовать в защите. В некоторых моментах он сыграл растерянно. Но эта игра — большой опыт для него, для Хосонова. Благодаря таким играм они будут прогрессировать.

«Арсенал» разгромил ЦСКА. И это нормально