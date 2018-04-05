Вернблум и Муса – в атаке ЦСКА на матч с «Арсеналом»

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Арсенала» на первый матч 1/4 финала Лиги Европы.

«Арсенал»: Чех, Бельерин, Мустафи, Косиельни, Монреаль, Джака, Уилшир, Рэмзи, Озил, Мхитарян, Лаказетт.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, А. Березуцкий, Игнашевич, В. Березуцкий, Кучаев, Натхо, Головин, Дзагоев, Муса, Вернблум.

Встреча пройдет в Лондоне и начнется в 22:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!