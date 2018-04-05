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    Вернблум и Муса – в атаке ЦСКА на матч с «Арсеналом»

    Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Арсенала» на первый матч 1/4 финала Лиги Европы.

    «Арсенал»: Чех, Бельерин, Мустафи, Косиельни, Монреаль, Джака, Уилшир, Рэмзи, Озил, Мхитарян, Лаказетт.

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников, А. Березуцкий, Игнашевич, В. Березуцкий, Кучаев, Натхо, Головин, Дзагоев, Муса, Вернблум.

    Встреча пройдет в Лондоне и начнется в 22:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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    Источник: ПФК ЦСКА

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    05.04.2018 20:50
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 5 апреля 2018, 21:20

      Набабкина против Арсенала Михалыч ставить не рискнул!)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI > Lester84 5 апреля 2018, 21:22

      У него дисквалефикация

      2
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    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 5 апреля 2018, 21:16

      О, Чех выздоровел все-таки. Ну ничего. И в 2008 забивали ему, и в 2012.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 5 апреля 2018, 21:03

      Будем посмотреть... Хорошей атаки, армейцы!!!

      2
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      Рейтинг: +11

      cemetery 5 апреля 2018, 20:59

      Удачи коням! Конечно никаких завышенных ожиданий нет и быть не может. Просто буду получать кайф от того, что моя команда играет в 1/4 с самим Арсеналом, того же и команде желаю.))

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