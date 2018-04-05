Вернблум и Муса – в атаке ЦСКА на матч с «Арсеналом»

Набабкина против Арсенала Михалыч ставить не рискнул!)))
Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Арсенала» на первый матч 1/4 финала Лиги Европы.
«Арсенал»: Чех, Бельерин, Мустафи, Косиельни, Монреаль, Джака, Уилшир, Рэмзи, Озил, Мхитарян, Лаказетт.
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, А. Березуцкий, Игнашевич, В. Березуцкий, Кучаев, Натхо, Головин, Дзагоев, Муса, Вернблум.
Встреча пройдет в Лондоне и начнется в 22:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
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