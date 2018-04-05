Клопп – о матче с «Сити»: «Первый тайм был потрясающим. Таким и должен быть футбол»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:0)

«Мы не ожидали такого результата, но нам нужно было больше играть в футбол во втором тайме. У них было не так много моментов, но мы не играли в свой футбол. Это только половина. 3:0, хорошо.

Первый тайм был потрясающим. Таким и должен быть футбол. Мы знали о качестве игры «Сити», но знали и о том, как сами можем сыграть.

Мы хорошо оборонялись, только я хотел, чтобы было больше футбола. Но я не зол из-за этого», – сказал Клопп.

Ответный матч пройдет 10 апреля.