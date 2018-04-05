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    Клопп – о матче с «Сити»: «Первый тайм был потрясающим. Таким и должен быть футбол»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:0)

    «Мы не ожидали такого результата, но нам нужно было больше играть в футбол во втором тайме. У них было не так много моментов, но мы не играли в свой футбол. Это только половина. 3:0, хорошо.

    Первый тайм был потрясающим. Таким и должен быть футбол. Мы знали о качестве игры «Сити», но знали и о том, как сами можем сыграть.

    Мы хорошо оборонялись, только я хотел, чтобы было больше футбола. Но я не зол из-за этого», – сказал Клопп.

    Ответный матч пройдет 10 апреля.

    Источник: BBC

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    05.04.2018 00:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +412

      Eds 5 апреля 2018, 21:02

      Клопп понимает возможности Манчестера. Во втором тайте Ливерпулю не дали играть в свою игру. Видимо Гвардиола сделал коррективы в игру... Правда без голов... Но они могут быть в следующей игре...

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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 5 апреля 2018, 07:13

      Молодчага)вот это разнесли денежный мешок

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