Салах, Мане и Фирмино сыграют в атаке у «Ливерпуля»; Де Брюйне, Сане и Жезус появятся у «Манчестер Сити» с первых минут

Стали известны составы на матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».
«Ливерпуль»: Кариус, Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Милнер, Хендерсон, Окслэд-Чемберлен, Мане, Салах, Фирмино.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Компани, Гюндоган, Ляпорт, Де Брюйне, Сане, Давид Силва, Фернандиньо, Отаменди, Жезус.
Матч начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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Источник: УЕФА