Нападающий «Боруссии» Д Ярмоленко пропустит матч со «Штутгартом»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Штегер исключил появление на поле нападающего Андрея Ярмоленко в матче со «Штутгартом» в 29-м туре чемпионата Германии. 28-летний футболист продолжает восстановление после травмы сухожилия.

«Я исключаю появление Ярмоленко в воскресном матче. Но в игре могут принять участие Марко Ройс и Омер Топрак», – приводит слова тренера Derwesten.

В нынешнем сезоне Ярмоленко в чемпионате Германии сыграл 24 матча, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.