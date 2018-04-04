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    Нападающий «Боруссии» Д Ярмоленко пропустит матч со «Штутгартом»

    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Штегер исключил появление на поле нападающего Андрея Ярмоленко в матче со «Штутгартом» в 29-м туре чемпионата Германии. 28-летний футболист продолжает восстановление после травмы сухожилия.

    «Я исключаю появление Ярмоленко в воскресном матче. Но в игре могут принять участие Марко Ройс и Омер Топрак», – приводит слова тренера Derwesten.

    В нынешнем сезоне Ярмоленко в чемпионате Германии сыграл 24 матча, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.04.2018 14:41
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