Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Джером Боатенг: «В противостоянии с «Севильей» еще ничего не решено»

    Защитник «Баварии» Джером Боатенг с опаской относится к разговорам относительно выхода своей команды в полуфинал Лиги чемпионов после выездной победы над «Севильей».

    «Мы очень хорошо начали, но потом допустили несколько небольших ошибок. Это приободрило болельщиков на стадионе, мы получили проблемы и позволили сопернику создать моменты у наших ворот.

    Во втором тайме мы играли лучше. Мы хотели оставаться спокойными и постараться играть в футбол, грамотно распоряжаясь мячом, переводя его с фланга на фланг.

    Мы контролировали игру, создавали моменты и в итоге заслуженно победили. Но еще ничего не решено. Надеюсь, в ответной игре мы еще прибавим и выйдем в следующий раунд», – считает футболист.

    Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Севилья» – «Бавария» завершился со счетом 1:2. Ответная встреча пройдет 11 апреля в Мюнхене.

    Источник: ФК «Бавария»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.04.2018 10:33
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11