Джером Боатенг: «В противостоянии с «Севильей» еще ничего не решено»

Защитник «Баварии» Джером Боатенг с опаской относится к разговорам относительно выхода своей команды в полуфинал Лиги чемпионов после выездной победы над «Севильей».

«Мы очень хорошо начали, но потом допустили несколько небольших ошибок. Это приободрило болельщиков на стадионе, мы получили проблемы и позволили сопернику создать моменты у наших ворот.

Во втором тайме мы играли лучше. Мы хотели оставаться спокойными и постараться играть в футбол, грамотно распоряжаясь мячом, переводя его с фланга на фланг.

Мы контролировали игру, создавали моменты и в итоге заслуженно победили. Но еще ничего не решено. Надеюсь, в ответной игре мы еще прибавим и выйдем в следующий раунд», – считает футболист.

Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Севилья» – «Бавария» завершился со счетом 1:2. Ответная встреча пройдет 11 апреля в Мюнхене.