Лига чемпионов. «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Сити» в четвертьфинале

В среду, 4 апреля, в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов состоится настоящее противостояние английских команд. На этой стадии жеребьевка свела «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити». Начало в 21:45 по московскому времени, не пропустите!

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