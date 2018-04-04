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    Лига чемпионов. «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Сити» в четвертьфинале

    В среду, 4 апреля, в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов состоится настоящее противостояние английских команд. На этой стадии жеребьевка свела «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити». Начало в 21:45 по московскому времени, не пропустите!

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.04.2018 20:36
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +14

      диманоид 4 апреля 2018, 21:31

      привет

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 4 апреля 2018, 21:11

      Смотреть надо однозначно,думаю будет заруба!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 4 апреля 2018, 19:51

      Надо смотреть Английскую ЛЧ.Барса-Рома и так ясно,Барса атакует Ромка защищается.Это не интересно

      1
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 4 апреля 2018, 15:42

      Когда Ливерпуль играет на своём поле,это всегда как концерт. Еще с Манчестер Сити,это концерт звезд мирового уровня,а если еще и 1/4 финала ЛЧ.то это вообще концерт по заявкам всех любителей футбола...

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 4 апреля 2018, 13:02

      тотал 2,5 больше в дальнейшем проход ман сити ! у ливерпуля страдает защита . гвардиола более искушен в таких важных играх чем клопп.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +299

      Басмачи 4 апреля 2018, 12:58

      БОМБА МИНА ПУЛЯ

      0
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      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy 4 апреля 2018, 12:13

      По-моему самая интересная игра из всех

      4
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 4 апреля 2018, 12:04

      В этом матче ясно одно: точно не 0-0.
      Ливер против МС - всё равно что Джеки Чан против Брюса Ли.
      Смотреть обязательно, игра всяко будет веселая и на атаку!

      2
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