Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «ПСЖ» готов удовлетворить запросы Алдервейрелда по зарплате

    Руководство «ПСЖ» готово платить требуемую защитником «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелдом зарплату. Бельгиец рассчитывает зарабатывать за сезон 10 миллионов фунтов стерлингов.

    Напомним, что будущим летом 29-летний футболист готов покинуть Лондон, отказываясь подписать новый контракт со «шпорами». Парижане рассчитывают составить конкуренцию в борьбе за защитника, на которого также претендует «Манчестер Юнайтед».

    За французский клуб говорит и то, что здесь Алдервейрелд получит пятилетнее соглашение, на которое он расчитывает

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.04.2018 09:41
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 3 апреля 2018, 09:49

      Клубу нужен защитник, а игрок готов взвалить на себя условия нового контракта...
      Предварительные договорённости предрешили уход Тоби... А надо ли?!:))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11