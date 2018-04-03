«ПСЖ» готов удовлетворить запросы Алдервейрелда по зарплате

Руководство «ПСЖ» готово платить требуемую защитником «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелдом зарплату. Бельгиец рассчитывает зарабатывать за сезон 10 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, что будущим летом 29-летний футболист готов покинуть Лондон, отказываясь подписать новый контракт со «шпорами». Парижане рассчитывают составить конкуренцию в борьбе за защитника, на которого также претендует «Манчестер Юнайтед».

За французский клуб говорит и то, что здесь Алдервейрелд получит пятилетнее соглашение, на которое он расчитывает