Румменигге: «Баварии» понадобится два хороших матча, чтобы выйти в полуфинал»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поставил цель перед своей командой накануне четвертьфинального противостояния в Лиге чемпионов с «Севильей».

«Это будет очень, очень сложная игра. Завтра и на следующей неделе нам понадобится два хороших матча, чтобы выйти в полуфинал. Это наша цель, и мы понимаем, что будет сложно.

Нам будет противостоять соперник, которого ни в коем случае нельзя недооценивать. Мы знаем, что нас ждет», – подчеркнул Румменигге.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Севилья» – «Бавария» состоится во вторник, 3 апреля, в 21:45 по московскому времени. Ответная встреча пройдет 11 апреля в Мюнхене.