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    Румменигге: «Баварии» понадобится два хороших матча, чтобы выйти в полуфинал»

    Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поставил цель перед своей командой накануне четвертьфинального противостояния в Лиге чемпионов с «Севильей».

    «Это будет очень, очень сложная игра. Завтра и на следующей неделе нам понадобится два хороших матча, чтобы выйти в полуфинал. Это наша цель, и мы понимаем, что будет сложно.

    Нам будет противостоять соперник, которого ни в коем случае нельзя недооценивать. Мы знаем, что нас ждет», – подчеркнул Румменигге.

    Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Севилья» – «Бавария» состоится во вторник, 3 апреля, в 21:45 по московскому времени. Ответная встреча пройдет 11 апреля в Мюнхене.

    Источник: ФК «Бавария»

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    03.04.2018 08:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 3 апреля 2018, 11:34

      Хорошей и красивой игры!

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