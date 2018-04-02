Клопп: «Мои команды всегда были хуже, чем у Гвардиолы. Однако сейчас разница незначительная»

При всем уважении - без шансов для Ливерпуля.Вообще. И пусть вас не вводит в заблуждение недавнее поражение на Энфилде - там очень много звезд сошлось на небе - домашняя игра, две ошибки Эдерсона и гол имени Стоунза(играть в этих матчах с 90% вероятностью не будет, если только не случится чего с Компани/Отаменди), плюс Сити был уставший после кубкового рубилова тем же составом да и мотивация была так себе, отрыв уже был очков 16 от МЮ. В чемпионате Сити все дела уже решил и на игры 1/4 ЛЧ они выйдут супер мотивированными и заряженными, что бы Пеп ни говорил - для него это главный турнир и он его жаждет как никто другой. Мой прогноз - Ман Сити разгромит Ливерпуль в обоих матчах и спокойно пройдет в полуфинал.
Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити» сравнил свои бывшие команды и коллективы главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы.
«Большой разницы нет. Просто команды Пепа всегда были лучше моих. Взять «Манчестер Сити». В премьер-лиге у них гораздо больше очков, чем у нас.
Но разница никогда не была столь незначительной, как сейчас. Когда мы возглавляли «Боруссию» и «Баварию» соответственно, она была огромной.
А когда он тренировал «Барселону», я был в «Майнце», и это вообще совершенно разные ситуации. Они владели мячом столько, сколько я не владел за всю карьеру!» – заметил немец.
Первая игра между командами состоится 4 апреля. Начало – в 21:45 по Москве.