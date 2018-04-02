Клопп: «Мои команды всегда были хуже, чем у Гвардиолы. Однако сейчас разница незначительная»

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити» сравнил свои бывшие команды и коллективы главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы.

«Большой разницы нет. Просто команды Пепа всегда были лучше моих. Взять «Манчестер Сити». В премьер-лиге у них гораздо больше очков, чем у нас.

Но разница никогда не была столь незначительной, как сейчас. Когда мы возглавляли «Боруссию» и «Баварию» соответственно, она была огромной.

А когда он тренировал «Барселону», я был в «Майнце», и это вообще совершенно разные ситуации. Они владели мячом столько, сколько я не владел за всю карьеру!» – заметил немец.

Первая игра между командами состоится 4 апреля. Начало – в 21:45 по Москве.