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    Клопп: «Мои команды всегда были хуже, чем у Гвардиолы. Однако сейчас разница незначительная»

    Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити» сравнил свои бывшие команды и коллективы главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы.

    «Большой разницы нет. Просто команды Пепа всегда были лучше моих. Взять «Манчестер Сити». В премьер-лиге у них гораздо больше очков, чем у нас.

    Но разница никогда не была столь незначительной, как сейчас. Когда мы возглавляли «Боруссию» и «Баварию» соответственно, она была огромной.

    А когда он тренировал «Барселону», я был в «Майнце», и это вообще совершенно разные ситуации. Они владели мячом столько, сколько я не владел за всю карьеру!» – заметил немец.

    Первая игра между командами состоится 4 апреля. Начало – в 21:45 по Москве.

    Источник: УЕФА

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    02.04.2018 20:31
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2253

      Maxi_7 2 апреля 2018, 23:50

      При всем уважении - без шансов для Ливерпуля.Вообще. И пусть вас не вводит в заблуждение недавнее поражение на Энфилде - там очень много звезд сошлось на небе - домашняя игра, две ошибки Эдерсона и гол имени Стоунза(играть в этих матчах с 90% вероятностью не будет, если только не случится чего с Компани/Отаменди), плюс Сити был уставший после кубкового рубилова тем же составом да и мотивация была так себе, отрыв уже был очков 16 от МЮ. В чемпионате Сити все дела уже решил и на игры 1/4 ЛЧ они выйдут супер мотивированными и заряженными, что бы Пеп ни говорил - для него это главный турнир и он его жаждет как никто другой. Мой прогноз - Ман Сити разгромит Ливерпуль в обоих матчах и спокойно пройдет в полуфинал.﻿

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      Рейтинг: +1974

      android-uz > Maxi_7 3 апреля 2018, 09:55

      Можно так же предположить, что очень много звезд сошлось в первым матче на Этихаде... ;)

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      Рейтинг: +2253

      Maxi_7 > android-uz 3 апреля 2018, 20:15

      Конечно можно, у каждого может быть свое мнение, я не претендую на истину в последней инстанции, но футбол Клоппа , как и его характер - это безудержная ярость, слабых и средних соперников он просто сминает, они ничего не могут поделать, но как мне кажется сколько я наблюдаю за футболом и вообще это можно увидеть в любом спорте - спокойствие и порядок, помноженные на класс всегда побеждают такую агрессию, хотя в футболе может всякое случиться и я допускаю, что Ливерпуль может пройти дальше, а глядя на Юргена, даже хочу этого, ведь он как батя родной, как можно болеть против него)﻿

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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 2 апреля 2018, 23:24

      а Пеп не тренеровал команды которые не напике. он всегда брал на пике и пока падала команда успевал сваливать. на чужом богаже проезжал.хотя сейчас стал немного лучще справляться. учиться видать и опыт набирает

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      Рейтинг: +1974

      android-uz > x-x-x-x-x 3 апреля 2018, 09:52

      100 % согласен, ему всегда везет с составом! Та же Барса, Бавария и Сити всегда скупают всех лучших ...

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