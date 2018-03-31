Девушка Роналду: «Не могу представить, что у меня будет больше четырех детей»

Девушка нападающего «Реала» Криштиану Роналду Джорджина Родригес призналась, что не представляет, каково иметь более четырех детей.

В ноябре прошлого года 23-летняя бывшая модель родила португальцу девочку, которой дали имя Алана Мартина. Кроме того, пара воспитывает еще троих детей футболиста от суррогатной матери – сыновей Криштиану-младшего и Матео, а также дочку Еву Марию.

«Через 10 лет я вижу себя с четырьмя более старшими детьми. Не могу представить, что у меня их будет больше», – сказала Родригес.

Ранее Роналду заявил, что хотел бы завоевать семь «Золотых мячей» и стать отцом семерых детей.