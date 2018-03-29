Семин: «Не надо мирить Денисова и Черчесова»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал взаимоотношения Игоря Денисова и Станислава Черчесова.

– Может, вам стоит воспользоваться своим авторитетом и помирить Денисова и Черчесова в интересах сборной?

– Мирить никого не надо. Денисов – профессионал. Он вовремя приходит на тренировки, очень хорошо работает, здорово играет.

Благодаря Игорю наша команда сейчас на первом месте. А в действия главного тренера национальной сборной я не имею права вмешиваться.

– У вас с Денисовым проблем нет? Он вам сложным не кажется?

– У меня вообще не бывает проблем с игроками.

В текущем сезоне 33-летний Денисов принял участие в 34 играх всех турниров. На его счету один гол.