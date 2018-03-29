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Семин: «Не надо мирить Денисова и Черчесова»

29 марта 2018, 14:38
27

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал взаимоотношения Игоря Денисова и Станислава Черчесова.

– Может, вам стоит воспользоваться своим авторитетом и помирить Денисова и Черчесова в интересах сборной?

– Мирить никого не надо. Денисов – профессионал. Он вовремя приходит на тренировки, очень хорошо работает, здорово играет.

Благодаря Игорю наша команда сейчас на первом месте. А в действия главного тренера национальной сборной я не имею права вмешиваться.

– У вас с Денисовым проблем нет? Он вам сложным не кажется?

– У меня вообще не бывает проблем с игроками.

В текущем сезоне 33-летний Денисов принял участие в 34 играх всех турниров. На его счету один гол.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Локомотив Россия Денисов Игорь Черчесов Станислав Семин Юрий
Комментарии (27)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Romantic2010
1522323872
Денисов еще успеет поиграть на чемпионате европы, если дай Бог попадем. А вот Черчесов будет клеймом позора сборной после домашнего чемпионата мира....
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Федя Кабак
1522324024
Денисова нужно брать однозначно. Он важнее усатого физрука)
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XaXatyn
1522324279
Все правильно говорит Палыч!
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Вомбат
1522325110
Не мирить, а гнать одного из них поганой метлой. Кстати, если вспомнить 1986 год, еще не поздно. Поздно будет в мае.
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Yarrom89
1522325670
Вот о каком профессионализме может идти речь? Я сейчас про Черчесова, если Денисов показывает уровень и заслужил играть в сборной, о каких личных конфликтах может идти речь? Вы мужики или кто? Ну возник конфликт, так разрешите его, а только трепаться языками умеют. А после ЧМ будут говорить, что мы сделали все что могли, да ни фига не сделали, вот главный тренер сейчас может свой характер не показывать и пригласить Денисова, у которого есть опыт на таких выступлениях и при всем при этом играет на уровне, может команду за собой повести, но нет же у "усача" тонкая и хрупкая конструкция души, обидел его нехороший Денисов, как дальше жить.
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Борз-95
1522327698
Что все кинулись восхвалять Денисова не пойму,можно подумать что он какой-то топ игрок,сборная проиграет и с ним и без него,соперник даже не заметит что в основе против них вышел Денисов.
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zigbert
1522329588
Семин прав и его можно понять.
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Рубинище
1522336422
Черчесов-типичный чиновник местного разлива, переизбыток, мозоль болельщиков.. у которого появилась какая то власть..я тренер,я решаю,я так хочу.. как Вам аргументы..трындец.. А солидарность тренерская Сёмина понятна, не скажет же что усатый полный 0 и гумно как специалист.. Те кто сомневаются в Денисове, покажите в сборной у нас опорника, кто и в клубе опорника играет постоянно..нет такого..поэтому Денисов нужен...он не супер про конечно.., но поможет очень..в сборной центр проходной двор..устал писать уже про маразм усача..
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ljrljr0505
1522336526
они что дети малые??? мирись мирись и больше не дерись??? Черчес не зовет, а Денисову это и надо. Он и не стремится в сборную. С таким составом и такой игрой Денисов не спасет. Он опорник, а в сборной дыры в обороне. Даже если он покажет свой лучший футбол = он один сборную не спасет.
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OfaZavr
1522339404
согласен, все равно это бесполезно и от вмешательства толку не будет.
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