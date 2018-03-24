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    Товарищеский матч. Германия и Испания сыграли вничью

    Товарищеский матч между сборными Германии и Испании завершился вничью 1:1.

    На 6-й минуте матча счет открыл нападающий гостей Родриго. В середине первого тайма хавбек Томас Мюллер дальним ударом сравнял счет.

    Товарищеские матчи. Сборные

    Германия – Испания – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Родриго, 6; 1:1 – Мюллер, 35.

    Германия: тер Стеген, Хектор, Хуммельс, Хедира (Гюндоган, 55), Дракслер (Сане, 69), Кроос, Озил, Вернер (Гомес, 84), Мюллер, (Гротецка, 80) Боатенг, Киммих.

    Испания: Де Хеа, Карвахаль, Пике (Начо, 51), Рамос, Альба, Тьяго (Эрнандес, 81), Коке, Иньеста (Ньигес, 46), Силва (Васкес, 71), Иско (Асенсио, 59), Родриго (Коста, 66).

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.03.2018 00:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 24 марта 2018, 02:16

      Вторая полуфинальная пара скорее всего и будет как раз Испания- Германия.
      И немцы победят.

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      Рейтинг: +12341

      DeStar 24 марта 2018, 00:51

      волновался за матч, а то за испанию пол реала играла, да и кроос у немцев)

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