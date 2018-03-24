Товарищеский матч. Германия и Испания сыграли вничью

Товарищеский матч между сборными Германии и Испании завершился вничью 1:1.
На 6-й минуте матча счет открыл нападающий гостей Родриго. В середине первого тайма хавбек Томас Мюллер дальним ударом сравнял счет.
Товарищеские матчи. Сборные
Германия – Испания – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Родриго, 6; 1:1 – Мюллер, 35.
Германия: тер Стеген, Хектор, Хуммельс, Хедира (Гюндоган, 55), Дракслер (Сане, 69), Кроос, Озил, Вернер (Гомес, 84), Мюллер, (Гротецка, 80) Боатенг, Киммих.
Испания: Де Хеа, Карвахаль, Пике (Начо, 51), Рамос, Альба, Тьяго (Эрнандес, 81), Коке, Иньеста (Ньигес, 46), Силва (Васкес, 71), Иско (Асенсио, 59), Родриго (Коста, 66).
Источник: Бомбардир.ру