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  • Зинченко: «Украинцы в Европе не привыкли, что их со спины подпирают два-три игрока»

Зинченко: «Украинцы в Европе не привыкли, что их со спины подпирают два-три игрока»

23 марта 2018, 07:29
5

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко считает важным изучение английского языка для своей карьеры.

«Латиноамериканцы считают, что правильно не учить язык. Отаменди вон сколько в «Манчестер Сити», а практически не говорит по-английски. У нас очень много испаноязычных игроков, даже больше, чем тех, кто знает английский. Им это проще и не нужно.

А мне необходимо – без этого я бы не смог быть в этой команде и играть ту роль, которую играю сейчас. Язык – самое большое препятствие для украинских футболистов. Поэтому мы не едем в Европу.

Не может быть такого, что выходишь на тренировку, тебе два раза не дают передачу, у тебя исчезает настроение, и ты дальше ходишь пешком. Мол, завтра, может, появится настроение и буду хорошо тренироваться. Это все видно специалистам и они сразу говорят: «До свидания!»

А со спины уже подпирают два-три игрока, у которых достаточно мастерства. Украинцы не привыкли к этому, а в Европе учат с детства. У тебя всегда есть партнер и в то же время конкурент, который тоже хочет играть», – рассказал Зинченко «Футбол24».

В текущем сезоне 21-летний футболист провел шесть матчей в Премьер-лиге, не отметившись результативными действиями в них.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Зинченко Александр
Комментарии (5)
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Cules2013
1521782739
Всё верно сказано. Вроде бы чисто визуально видно, что у парня ещё ветер в голове гуляет, но говорит правильные вещи, а главное, что он их и делает. Сейчас один из самых перспективных игроков со всего постсоветского пространства. Гвардиола ему доверяет, а он не подводит - я видел как Зинченко играет за Сити - я был приятно удивлён. чем-то Киммиха напоминает.
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shinnik
1521787182
Вот только потихоньку понты выпирають. Раньше было потише..
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paracetamol
1521787511
Отаменди ... положил на Англию, а этот хохляк только и думает, как туда затесаться.
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MU-fanatic
1521904015
конечно учи,кто будет слушать самый идиотский язык в мире)))максимум поржать над говором дибильным...лучше уж японцев слушать))
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MU-fanatic
1521904085
да и недолго тебе еще в сити банку греть осталось))середняки ждут тебя Зина)))
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