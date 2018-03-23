Зинченко: «Украинцы в Европе не привыкли, что их со спины подпирают два-три игрока»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко считает важным изучение английского языка для своей карьеры.

«Латиноамериканцы считают, что правильно не учить язык. Отаменди вон сколько в «Манчестер Сити», а практически не говорит по-английски. У нас очень много испаноязычных игроков, даже больше, чем тех, кто знает английский. Им это проще и не нужно.

А мне необходимо – без этого я бы не смог быть в этой команде и играть ту роль, которую играю сейчас. Язык – самое большое препятствие для украинских футболистов. Поэтому мы не едем в Европу.

Не может быть такого, что выходишь на тренировку, тебе два раза не дают передачу, у тебя исчезает настроение, и ты дальше ходишь пешком. Мол, завтра, может, появится настроение и буду хорошо тренироваться. Это все видно специалистам и они сразу говорят: «До свидания!»

А со спины уже подпирают два-три игрока, у которых достаточно мастерства. Украинцы не привыкли к этому, а в Европе учат с детства. У тебя всегда есть партнер и в то же время конкурент, который тоже хочет играть», – рассказал Зинченко «Футбол24».

В текущем сезоне 21-летний футболист провел шесть матчей в Премьер-лиге, не отметившись результативными действиями в них.