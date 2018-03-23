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    Зинченко: «Украинцы в Европе не привыкли, что их со спины подпирают два-три игрока»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко считает важным изучение английского языка для своей карьеры.

    «Латиноамериканцы считают, что правильно не учить язык. Отаменди вон сколько в «Манчестер Сити», а практически не говорит по-английски. У нас очень много испаноязычных игроков, даже больше, чем тех, кто знает английский. Им это проще и не нужно.

    А мне необходимо – без этого я бы не смог быть в этой команде и играть ту роль, которую играю сейчас. Язык – самое большое препятствие для украинских футболистов. Поэтому мы не едем в Европу.

    Не может быть такого, что выходишь на тренировку, тебе два раза не дают передачу, у тебя исчезает настроение, и ты дальше ходишь пешком. Мол, завтра, может, появится настроение и буду хорошо тренироваться. Это все видно специалистам и они сразу говорят: «До свидания!»

    А со спины уже подпирают два-три игрока, у которых достаточно мастерства. Украинцы не привыкли к этому, а в Европе учат с детства. У тебя всегда есть партнер и в то же время конкурент, который тоже хочет играть», – рассказал Зинченко «Футбол24».

    В текущем сезоне 21-летний футболист провел шесть матчей в Премьер-лиге, не отметившись результативными действиями в них.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.03.2018 07:29
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 24 марта 2018, 18:08

      да и недолго тебе еще в сити банку греть осталось))середняки ждут тебя Зина)))

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 24 марта 2018, 18:06

      конечно учи,кто будет слушать самый идиотский язык в мире)))максимум поржать над говором дибильным...лучше уж японцев слушать))

      0
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 23 марта 2018, 09:45

      Отаменди ... положил на Англию, а этот хохляк только и думает, как туда затесаться.

      -1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 23 марта 2018, 09:39

      Вот только потихоньку понты выпирають.
      Раньше было потише..

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 23 марта 2018, 08:25

      Всё верно сказано. Вроде бы чисто визуально видно, что у парня ещё ветер в голове гуляет, но говорит правильные вещи, а главное, что он их и делает. Сейчас один из самых перспективных игроков со всего постсоветского пространства. Гвардиола ему доверяет, а он не подводит - я видел как Зинченко играет за Сити - я был приятно удивлён. чем-то Киммиха напоминает.

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