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    На базе «Манчестер Юнайтед» будет создана женская команда

    Руководство «Манчестер Юнайтед» объявило о создании на базе клуба профессиональной женской команды. Стоит отметить, что до этого времени «МЮ» был единственным клубом в АПЛ, который не имел в своей структуре женской команды.

    «Женская команда «МЮ» будет строиться на тех же принципах, что и мужская. Мы будем предлагать футболистам своей академии путь на высший уровень футбола внутри клуба», – рассказал исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд.

    На днях «Манчестер Юнайтед» подал официальную заявку в Футбольную ассоциацию Англии на включение в женскую Суперлигу. Свой путь женская команда «манкунианцев» начнет во втором дивизионе Суперлиги.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    22.03.2018 11:09
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1055

      3ton 22 марта 2018, 13:39

      А слабо, как в других странах развивать спорт и другой под своим мнением.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2253

      Maxi_7 22 марта 2018, 13:21

      Понятно теперь почему с Жозе продлили контракт))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 22 марта 2018, 13:18

      Дожились)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +998

      DeMoN-MUFC 22 марта 2018, 12:58

      И начнутся новые истории о сексуальном домогательстве)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 22 марта 2018, 12:17

      Во-во. И Моуринью, пожалуйста, туда поставьте тренером без права совмещения!
      И Неймара туда же сразу и желательно насовсем, если всё же купите его.

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 марта 2018, 11:37

      Не солидно такому клубу как МЮ ,не иметь женскую команду.

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 22 марта 2018, 11:35

      Ну, раз принципы построения команд схожие, ждём и результатов, как у мужчин!
      Пора начинать эру женского футбола под популярным футбольным брендом!!!

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