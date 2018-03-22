На базе «Манчестер Юнайтед» будет создана женская команда

Руководство «Манчестер Юнайтед» объявило о создании на базе клуба профессиональной женской команды. Стоит отметить, что до этого времени «МЮ» был единственным клубом в АПЛ, который не имел в своей структуре женской команды.

«Женская команда «МЮ» будет строиться на тех же принципах, что и мужская. Мы будем предлагать футболистам своей академии путь на высший уровень футбола внутри клуба», – рассказал исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд.

На днях «Манчестер Юнайтед» подал официальную заявку в Футбольную ассоциацию Англии на включение в женскую Суперлигу. Свой путь женская команда «манкунианцев» начнет во втором дивизионе Суперлиги.