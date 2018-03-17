Клопп – о разгроме «Уотфорда»: «Таким и должен быть футбол»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 31-го тура АПЛ против «Уотфорда» (5:0).

«Это очень приятно. Сегодня мог получиться очень сложный матч. Мы знали, что должны будем выложиться с первой до последней секунды встречи. Мы должны были работать больше, чем на 100 процентов.

Мы забивали голы, парни не останавливались. Таким и должен быть футбол. Я доволен матчем», – сказал Клопп.

Напомним, что покером в матче отметился нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. Он стал первым после Андрея Аршавина игроком АПЛ, который забил четыре гола после четырех ударов.