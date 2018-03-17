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    Клопп – о разгроме «Уотфорда»: «Таким и должен быть футбол»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 31-го тура АПЛ против «Уотфорда» (5:0).

    «Это очень приятно. Сегодня мог получиться очень сложный матч. Мы знали, что должны будем выложиться с первой до последней секунды встречи. Мы должны были работать больше, чем на 100 процентов.

    Мы забивали голы, парни не останавливались. Таким и должен быть футбол. Я доволен матчем», – сказал Клопп.

    Напомним, что покером в матче отметился нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. Он стал первым после Андрея Аршавина игроком АПЛ, который забил четыре гола после четырех ударов.

    Источник: BBC

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    17.03.2018 23:49
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 18 марта 2018, 08:59

      Еще бы 5:0 ,пожалуй ни один тренер не откажется от такого результата в свою пользу.

      1
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 18 марта 2018, 02:20

      поэтому ему многие и симпатизируют -многим болельщикам по нраву красивая и результативная игра, пусть даже не приносящая лидерства ,а не УГ тактиков и теоретиков ,ой простите ,прагматичный футбол на результат

      2
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      Рейтинг: +169

      TY13R 18 марта 2018, 00:11

      А что он ещё скажет после такого оргазма)))

      1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 18 марта 2018, 00:07

      Юрген парит на эмоциях.

      1
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