Салах – первый после Аршавина игрок АПЛ, которому удалось забить четыре мяча после четырех ударов 

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах оформил покер в матче 31-го тура чемпионата Англии против «Уотфорда» (5:0).

Египтянин забил четыре мяча, нанеся четыре удара в створ ворот. Последним игроком в АПЛ, которому удавалось сделать это, был российский полузащитник Андрей Аршавин. Он оформил покер в ворота «Ливерпуля» в 2009 году, выступая за «Арсенал».

Также Салах установил рекорд «Ливерпуля» по голам в дебютном сезоне.