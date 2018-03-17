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    Салах – первый после Аршавина игрок АПЛ, которому удалось забить четыре мяча после четырех ударов 

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах оформил покер в матче 31-го тура чемпионата Англии против «Уотфорда» (5:0).

    Египтянин забил четыре мяча, нанеся четыре удара в створ ворот. Последним игроком в АПЛ, которому удавалось сделать это, был российский полузащитник Андрей Аршавин. Он оформил покер в ворота «Ливерпуля» в 2009 году, выступая за «Арсенал».

    Также Салах установил рекорд «Ливерпуля» по голам в дебютном сезоне.

    Источник: Opta

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    17.03.2018 23:25
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 18 марта 2018, 10:41

      только Аршавин Ливерпулю забил, а Салах какому-то Уотфорду.... разница в классе налицо...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +67

      ilya43rus 18 марта 2018, 09:26

      одно дело за клуб играть и другое за сборную...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 18 марта 2018, 08:54

      Черчесову надо задуматься,как остановить Салаха.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 18 марта 2018, 08:02

      Да уж,чем ближе ЧМ,тем больше головных болей у Черчеса Осетинскага,
      Казалось бы ,да что там какой то ******,одной левой и порядок......
      Да вот только одна загвоздка - Салах Саламычу недруг и это уже чувствуется(((((

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 18 марта 2018, 03:26

      Приятно, что нашего Андрюху за образец держат.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2894

      Lokofint 18 марта 2018, 02:10

      Кругом одни рекорды)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      motors 18 марта 2018, 01:45

      Салах реально раскрылся в Ливерпуле. Думаю на ЧМ стоит нашей сборной бояться Египта

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 18 марта 2018, 00:29

      Да

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +527

      трениришко 18 марта 2018, 00:18

      теперь самое легкое осталось:чипсы и Казахстан

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ 17 марта 2018, 23:49

      До уровня самого Аршавина дорос.

      2
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