«Локомотив» и «Атлетико» объявили составы на ответный матч 1/8 финала Лиге Европы

Известны составы «Локомотива» и «Атлетико» на встречу 1/8 финала Лиги Европы.

«Локомотив»: Коченков, Рыбус, Кверквелия, Чорлука, Лысов, И. Денисов, Коломейцев, Фернандеш, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фарфан.

«Атлетико»: Вернер, Хуанфран, Хименес, Годин, Луис, Сауль, Томас, Габи, Коке, Корреа, Торрес.

Игра начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Напомним, в первом матче подопечные Юрия Семина уступили со счетом 0:3.

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