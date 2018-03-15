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    «Локомотив» и «Атлетико» объявили составы на ответный матч 1/8 финала Лиге Европы

    Известны составы «Локомотива» и «Атлетико» на встречу 1/8 финала Лиги Европы.

    «Локомотив»: Коченков, Рыбус, Кверквелия, Чорлука, Лысов, И. Денисов, Коломейцев, Фернандеш, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фарфан.

    «Атлетико»: Вернер, Хуанфран, Хименес, Годин, Луис, Сауль, Томас, Габи, Коке, Корреа, Торрес.

    Игра начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Напомним, в первом матче подопечные Юрия Семина уступили со счетом 0:3.

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    Источник: Telegram

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    15.03.2018 18:03
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 15 марта 2018, 20:04

      Локомотив, сейчас выиграй на родном поле... и смело все свои силы бросай за Золото России и Лигу Чемпионов!!! С ув.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +63

      Нострадамус_Саша 15 марта 2018, 18:58

      К 01:00 мы узнаем, что все команды вылетели ил ЛЕ ... Печалька ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1811

      gor77 15 марта 2018, 18:55

      Бомбардир.
      Аж, слов не хватает от вашей фантастической "грамотности":
      «Локомотива»????? и «Атлетико» объявили составы на...

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 марта 2018, 18:51

      Симеоне думает что уже все решено раз такой состав выставляет, ну посмотрим :)

      1
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      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога 15 марта 2018, 18:47

      Если реально будет 4:0 яйцы сбрею себе)))))))))

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 15 марта 2018, 18:16

      Испанцы с прохладцей выставили состав... Самоуверенные или настолько сильны даже таким составом?...
      От Локо жду достойного замеса без огдядки на регалии соперника...

      4
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      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога 15 марта 2018, 18:09

      думаю будет 4:0 )
      Джефф умеет чудить)

      1
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 > ФанатОтБога 15 марта 2018, 18:43

      Было бы круто)!

      -1
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