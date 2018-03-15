Месси: «В матче с «Челси» все решилось после третьего гола»

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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал победу над «Челси» (3:0; 4:1 по сумме двух матчей) в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Матч получился очень трудным. Но мы сыграли как команда.
Ранний гол помог нам взять контроль над игрой, но до третьего гола вопрос о победителе противостояния оставался открытым.
До третьего гола мы сражались за выход», – сказал аргентинец.
Еврокубковая неделя сегодня продолжится восемью ответными матчами 1/8 Лиги Европы. «Бомбардир» проведет текстовые онлайн-трансляции матчей российских клубов.