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    Месси: «В матче с «Челси» все решилось после третьего гола»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал победу над «Челси» (3:0; 4:1 по сумме двух матчей) в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Матч получился очень трудным. Но мы сыграли как команда.

    Ранний гол помог нам взять контроль над игрой, но до третьего гола вопрос о победителе противостояния оставался открытым.

    До третьего гола мы сражались за выход», – сказал аргентинец.

    Еврокубковая неделя сегодня продолжится восемью ответными матчами 1/8 Лиги Европы. «Бомбардир» проведет текстовые онлайн-трансляции матчей российских клубов.

    Источник: Independent.co.uk

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    15.03.2018 13:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +142

      orzy 16 марта 2018, 17:43

      Матч доказал много. Месси лучший. Тибо вратарь середняк. продать Косту и купить бревно Жиру.

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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 16 марта 2018, 14:58

      профессиональный коммент

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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 15 марта 2018, 18:25

      Молдцы мужики,сражались!!!Если бы не старичек Фабрегас и штанги с перекладинами,неизвестно бы как все закончилось...Даже инопланетянин это признал.P.S. Высокий вратарь-это еще вопрос,хорошо,или плохо.

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