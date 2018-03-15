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    Месси понадобилось на 14 матчей меньше, чем Роналду, чтобы забить 100 голов в ЛЧ

    Накануне состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Барселона» на своем поле принимала «Челси». Встреча завершилась со счетом 3:0 (первый матч – 1:1).

    Нападающий каталонцев Лионель Месси оформил в этой игре дубль. Для аргентинца эти голы стали 99-м и 100-м в Лиге чемпионов. Он стал вторым игроком в истории турнира после Криштиану Роналду, кому покорилась эта отметка.

    Стоит сказать, что для достижения этой цели Месси понадобилось на 14 матчей, 1758 минут и 266 ударов меньше, чем Роналду.

    Источник: Opta

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    15.03.2018 10:29
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +68

      Ron09 17 марта 2018, 12:25

      Здесь сравнения неуместны ибо Роналду играл в разных лигах а это мешает штамповать голы тк. поначалу не хватает сыгранности от новых партнеров

      0
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 15 марта 2018, 12:46

      Очко Кортуа принесло два мяча в копилку Месси)

      6
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      Рейтинг: +26

      themist > Spartak Piter 15 марта 2018, 13:34

      Да уж у Кортуа вчера похоже был худший матч в лиге чемпионов за его карьеру.=)

      1
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 15 марта 2018, 11:09

      молодчик

      1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 15 марта 2018, 10:40

      а также другая команда и даже позиция (т.к. Роналду играл полузащитника в начале)

      2
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ > panmon 15 марта 2018, 11:36

      Так и Месси по позизии сначала был атакующим полузащитником

      6
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      ...
      Рейтинг: +2509

      panmon > АртурZaСМ 15 марта 2018, 11:42

      Да, но всегда был ближе к воротам. Рон стал реально забивать в последний год за МЮ
      У Роналду напомню больше 50 матчей в ЛЧ до Реала (МЮ и Спортинг)

      0
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      Рейтинг: +63

      barca9651 > panmon 15 марта 2018, 12:00

      о боже, уже не знаю какую отмазку придумать, просто признайте, что Месси лучше и всё)

      2
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      Рейтинг: +110

      Schicko > barca9651 15 марта 2018, 12:53

      Будет лучшим по голам в ЛЧ (тут речь только об этом), когда забьет в ЛЧ БОЛЬШЕ, чем Роналду (сейчас у Рона 119), а не быстрее наберет какое-то число.
      Месси красавчик, спору нет, вчера вывз почти в одиночку, но и Рон по сути тащит Реал в ЛЧ один. У Рона заслуженные 4 ЛЧ, а вот ЛЧ 2006 у Месси не совсем его, там он был пассажиром, которого привезли к кубку. Так что все-таки Криштиану именно в ЛЧ выглядит куда увереннее Месси.

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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > panmon 15 марта 2018, 13:36

      Себя успокаиваешь ?

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      Рейтинг: +2509

      panmon > Mr Abdullaev 15 марта 2018, 13:46

      При чем тут это?
      Я правильно понимаю что ДиМатео лучший тренер в истории?
      Он брал ЛЧ за 2 матча в качестве главного тренера! Быстрее кажется невозможно:)

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      Рейтинг: -14

      pfc--cska > barca9651 9 апреля 2018, 19:07

      месси дцп аутист ващет)))))

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