Месси понадобилось на 14 матчей меньше, чем Роналду, чтобы забить 100 голов в ЛЧ

Накануне состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Барселона» на своем поле принимала «Челси». Встреча завершилась со счетом 3:0 (первый матч – 1:1).

Нападающий каталонцев Лионель Месси оформил в этой игре дубль. Для аргентинца эти голы стали 99-м и 100-м в Лиге чемпионов. Он стал вторым игроком в истории турнира после Криштиану Роналду, кому покорилась эта отметка.

Стоит сказать, что для достижения этой цели Месси понадобилось на 14 матчей, 1758 минут и 266 ударов меньше, чем Роналду.