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    Уткин: «Говорят, что «Севилья» худшая за годы. Все сложнее»

    Спортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал выход «Севильи» в четвертьфинал Лиги чемпионов. Испанский клуб обыграл по сумме двух встреч «Манчестер Юнайтед». Как было отмечено, испанский клуб является одной из лучших кубковых команд.

    «Почему-то все говорят, что «Севилья» худшая за годы. Простите, но это сложнее. «Севилья» плоха, простите, в чемпионате. Это турнир, в котором восемь месяцев играют каждую неделю. То есть нужно играть ровно.

    «Севилья» не могла играть ровно. Как не может ни одна команда, которая теряет тренера из-за чреватой смертью болезни в середине сезона. Это ведь не увольнение-назначение. В обычной ситуации, без раковой опухоли, тренера меняют, когда он плох. И его увольнения даже ждут. А приход нового – это импульс.

    А тут все шло нормально, и вдруг кто-то новый, все перетрясет, да еще и мрачные канцерогенные мысли. «Севилья» не могла не сдать в чемпионате.

    Более кубковой команды не из числа грандов в Европе сейчас нет. Надо как-то помнить об этом немножко», – написал Уткин в телеграме.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.03.2018 15:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 15 марта 2018, 11:26

      Теперь, видимо, утки можно прочитать в телеграмме.

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 14 марта 2018, 20:25

      Настроится на конкретный матч - вот что отличает кубковую команду от других. Даже если в чемпионате дела идут не важно.

      1
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      Рейтинг: +367

      gigs84 14 марта 2018, 17:04

      Да, Севилья - крепкий орешек. Не удивлюсь если они пройдут в полуфинал.

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 14 марта 2018, 16:14

      Сумбурная речь, подогнанная под невероятную победу Севильи...
      Помнить-то не сложно, а вот если бы знать заранее?!:))...

      4
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