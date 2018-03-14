Уткин: «Говорят, что «Севилья» худшая за годы. Все сложнее»

Спортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал выход «Севильи» в четвертьфинал Лиги чемпионов. Испанский клуб обыграл по сумме двух встреч «Манчестер Юнайтед». Как было отмечено, испанский клуб является одной из лучших кубковых команд.

«Почему-то все говорят, что «Севилья» худшая за годы. Простите, но это сложнее. «Севилья» плоха, простите, в чемпионате. Это турнир, в котором восемь месяцев играют каждую неделю. То есть нужно играть ровно.

«Севилья» не могла играть ровно. Как не может ни одна команда, которая теряет тренера из-за чреватой смертью болезни в середине сезона. Это ведь не увольнение-назначение. В обычной ситуации, без раковой опухоли, тренера меняют, когда он плох. И его увольнения даже ждут. А приход нового – это импульс.

А тут все шло нормально, и вдруг кто-то новый, все перетрясет, да еще и мрачные канцерогенные мысли. «Севилья» не могла не сдать в чемпионате.

Более кубковой команды не из числа грандов в Европе сейчас нет. Надо как-то помнить об этом немножко», – написал Уткин в телеграме.