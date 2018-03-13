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    Mundo Deportivo: «Реал» готов продлить контракт с Роналду

    Президент «Реала» Флорентино Перес намерен предложить нападающему Криштиану Роналду новый контракт. Продлить соглашение с 33-летним футболистом главу мадридского клуба побудила его отличная результативность в 2018 году – 17 голов в 12-ти матчах.

    Напомним, после победы сливочных в финале прошлой Лиги чемпионов Перес заверил португальца, что повысит ему зарплату, которая составляет около 24 миллионов евро в год чистыми. При этом отмечается, что если «галактикос» не до конца удовлетворят финансовые требования форварда, он может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

    Роналду защищает цвета «Реала» с 2009 года. Его нынешний контракт рассчитан до июня 2021 года.

    Источник: Mundodeportivo

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    13.03.2018 13:16
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +275

      cevin cigan 14 марта 2018, 19:34

      Рон достоин продления контракта,на улучшенных условиях,потому что он и сам лучший!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 13 марта 2018, 19:09

      логично

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 13 марта 2018, 15:48

      Зная,что здесь больше болельщиков Барселоны и лично ее лидера,скажу:
      Роналдо сильнее Месси,полузащитник,забивающий и отдающий больше нападающего,успешнее по определению!

      3
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      Рейтинг: +2509

      panmon > Антон bx14e 13 марта 2018, 18:22

      Я согласен что Рон лучше Месси, НО!
      Криш явно не полузащитник. Кол-во голов из вратарской у него намного больше чем у Месси, дриблинг последние годы (возраст все же) хуже, штрафные хуже.
      Единственное что реально подкупает - работа на поле и абсолютная независимость от соперников. Оба эти пункта лучше чем Месси

      2
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      Рейтинг: +102

      Shogun 13 марта 2018, 13:22

      А надо ли продлевать, еще как раз 1-2 и все

      1
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      Рейтинг: +2509

      panmon > Shogun 13 марта 2018, 15:37

      Тут же нужно ещё поддерживать мотивацию. Если честно то что может ещё повлиять на неё кроме денег? Могут ещё трибуну назвать на стадионе... вот и все опции

      -1
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