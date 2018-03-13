Mundo Deportivo: «Реал» готов продлить контракт с Роналду

Президент «Реала» Флорентино Перес намерен предложить нападающему Криштиану Роналду новый контракт. Продлить соглашение с 33-летним футболистом главу мадридского клуба побудила его отличная результативность в 2018 году – 17 голов в 12-ти матчах.

Напомним, после победы сливочных в финале прошлой Лиги чемпионов Перес заверил португальца, что повысит ему зарплату, которая составляет около 24 миллионов евро в год чистыми. При этом отмечается, что если «галактикос» не до конца удовлетворят финансовые требования форварда, он может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Роналду защищает цвета «Реала» с 2009 года. Его нынешний контракт рассчитан до июня 2021 года.