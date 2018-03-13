Лига чемпионов. «МЮ» примет «Севилью» в ответном матче 1/8 финала

Во вторник, 13 марта, на стадионе «Олд Траффорд» состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Юнайтед» будет принимать «Севилью». Игра обещает быть интересной, особенно, учитывая счет первой встречи – 0:0.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Севилья». Начало в 22:45 по московскому времени, не пропустите!

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