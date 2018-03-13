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    Лига чемпионов. «МЮ» примет «Севилью» в ответном матче 1/8 финала

    Во вторник, 13 марта, на стадионе «Олд Траффорд» состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Юнайтед» будет принимать «Севилью». Игра обещает быть интересной, особенно, учитывая счет первой встречи – 0:0.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Севилья». Начало в 22:45 по московскому времени, не пропустите!

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    Источник: Бомбардир.ру

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    13.03.2018 21:40
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 13 марта 2018, 23:14

      давай андалусийцы мочите этот автобус !

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > dinar7777dinar 14 марта 2018, 00:16

      0:1

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Татарин за ЦСКА 14 марта 2018, 00:20

      0:2))))))))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Татарин за ЦСКА 14 марта 2018, 00:21

      еще 1 английский клуб вылетел )))))

      -1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > dinar7777dinar 14 марта 2018, 00:24

      и это круто)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 13 марта 2018, 22:34

      Всем хорошего вечера!!! Севилья!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 13 марта 2018, 13:21

      Конечно МЮ фаворит,но все может случится.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar > zigbert 13 марта 2018, 15:01

      Вот хотел тоже самое написать. когда счет 0:0 в отвеной встрече может произойти что угодно, учивая, что севилья не фигня клуб какой, может и забить первой постараться.

      2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > zigbert 14 марта 2018, 00:17

      пока случается

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 13 марта 2018, 10:51

      Надеюсь минус еще одна команда из АПЛ!!!

      4
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Татарин за ЦСКА 13 марта 2018, 10:55

      Это вряд ли.

      0
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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Татарин за ЦСКА 13 марта 2018, 15:01

      я тоже хотел вылета англ, но уже минус шпоры, явно и челси тоже вылетит... Так что уже 3 останется, мю .. ну думаю что он пройдет, просто 1-0 )

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > kykyi 13 марта 2018, 16:00

      Про Тоттенхэм тоже говорили спокойно пройдёт итальянцев!!!

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > DeStar 13 марта 2018, 16:01

      Самое обидное,если правда будет 1:0))))

      0
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      Рейтинг: +161

      gandyv 13 марта 2018, 10:23

      Думаю, что Севилье по силам вполне пройти МЮ

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > gandyv 14 марта 2018, 00:17

      Пока ты прав!!!

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 13 марта 2018, 09:14

      Рому - Шахтёр лучше посмотреть, чем эти потуги. Моуринью опять в унылое гамно играть будет, это даже автобусом назвать сложно. Надежда одна: что Севилья как-то сможет их пробить.

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