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    Спаллетти: «Интер» показал характер в матче с «Наполи»

    Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти отметил сложности, с которыми сталкивается любая команда в матчах с «Наполи». По его словам, игра 28-го тура Серии А между этими командами получилась зрелищной.

    «Игра получилась интересной для зрителей. Этот матч удался в плане экспериментов. «Наполи» – мастеровитая команда, методики Сарри на слуху, они в команде знают друг друга очень хорошо.

    Но и мы показывали характер, оказывали давление на соперника. Единственное, чего нельзя допускать в матчах с «Наполи» – это разрывы в линиях, так как они этими возможностями мастерски пользуются», – сказал Спаллетти после финального свистка.

    Матч 28-го тура итальянской Серии А «Интер» – «Наполи» завершился со счетом 0:0.

    Источник: Football Italia

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    12.03.2018 08:53
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