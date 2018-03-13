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Материалы

Интер - Наполи

11.03.2018, Воскресенье, 22:45 мск Милан, стадион Джузеппе Меацца Трансляция: МАТЧ ТВ Италия. Серия А, 28 тур Интер - Наполи
Италия. Серия А (2017/2018)
9 тур
21 октября, суббота 21:45 Наполи 0:0 Интер
Италия. Серия А (2016/2017)
34 тур
30 апреля, воскресенье 21:45 Интер 0:1 Наполи
15 тур
2 декабря, пятница 22:45 Наполи 3:0 Интер
Италия. Серия А (2015/2016)
33 тур
16 апреля, суббота 21:45 Интер 2:0 Наполи
14 тур
30 ноября, понедельник 23:00 Наполи 2:1 Интер
Италия. Кубок (2015/2016)
1/4 финала
19 января, вторник 22:45 Наполи 0:2 Интер
Италия. Серия А (2014/2015)
26 тур
8 марта, воскресенье 22:45 Наполи 2:2 Интер
7 тур
19 октября, воскресенье 22:45 Интер 2:2 Наполи
Италия. Кубок (2014/2015)
1/4 финала
4 февраля, среда 22:45 Наполи 1:0 Интер
Италия. Серия А (2013/2014)
35 тур
26 апреля, суббота 22:45 Интер 0:0 Наполи
16 тур
15 декабря, воскресенье 23:45 Наполи 4:2 Интер
Италия. Серия А (2012/2013)
35 тур
5 мая, воскресенье 22:45 Наполи 3:1 Интер
16 тур
9 декабря, воскресенье 23:45 Интер 2:1 Наполи
Италия. Серия А (2011/2012)
25 тур
26 февраля, воскресенье 23:45 Наполи 1:0 Интер
6 тур
1 октября, суббота 22:45 Интер 0:3 Наполи
Италия. Кубок (2011/2012)
1/4 финала
25 января, среда 23:45 Наполи 2:0 Интер
Италия. Серия А (2010/2011)
37 тур
15 мая, воскресенье 22:45 Наполи 1:1 Интер
18 тур
6 января, четверг 22:45 Интер 3:1 Наполи
Италия. Кубок (2010/2011)
1/4 финала
26 января, среда 22:45 Наполи 0:0
(4:5)п		 Интер
Италия. Серия А (2009/2010)
24 тур
14 февраля, воскресенье 22:45 Наполи 0:0 Интер
5 тур
23 сентября, среда 22:45 Интер 3:1 Наполи
Италия. Серия А (2008/2009)
33 тур
26 апреля, воскресенье 22:30 Наполи 1:0 Интер
14 тур
30 ноября, воскресенье 17:00 Интер 2:1 Наполи
Италия. Серия А (2007/2008)
26 тур
2 марта, воскресенье 22:30 Наполи 1:0 Интер
7 тур
6 октября, суббота 22:30 Интер 2:1 Наполи
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 30 5 3 86:24 +62 95
2. Наполи 38 28 7 3 77:29 +48 91
3. Рома 38 23 8 7 61:28 +33 77
4. Интер 38 20 12 6 66:30 +36 72
5. Лацио 38 21 9 8 89:49 +40 72
6. Милан 38 18 10 10 56:42 +14 64
7. Аталанта 38 16 12 10 57:39 +18 60
8. Фиорентина 38 16 9 13 54:46 +8 57
9. Торино 38 13 15 10 54:46 +8 54
10. Сампдория 38 16 6 16 56:60 -4 54
11. Сассуоло 38 11 10 17 29:59 -30 43
12. Дженоа 38 11 8 19 33:43 -10 41
13. Кьево 38 10 10 18 36:59 -23 40
14. Удинезе 38 12 4 22 48:63 -15 40
15. Болонья 38 11 6 21 40:52 -12 39
16. Кальяри 38 11 6 21 33:61 -28 39
17. СПАЛ 38 8 14 16 39:59 -20 38
18. Кротоне 38 9 8 21 40:66 -26 35
19. Верона 38 7 4 27 30:78 -48 25
20. Беневенто 38 6 3 29 33:84 -51 21
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    Рейтинг: +564

    Damir07 11 марта 2018, 23:12

    Юве хорошо но наполи лучше в этом году вперед наполи чемпион)))

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