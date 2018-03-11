Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Наполи
Интер - Наполи: обзор матча 11 марта 2018
Интер
11.03.2018, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 28 тур
0 : 0
Завершен
Наполи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Наполи
85'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
61'
Желтая карточка
Л. Инсинье
Желтая карточка
Р. Гальярдини
38'
17'
Желтая карточка
Аллан
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
12
Рафинья
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
25
Аллан
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
6
Борха Валеро
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
23
Эдер
ЦФ
Наполи
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
19
Хрвойе Милич
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
29
Зинедин Машаш
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Ханданович
2
Канселу
14
Шкриньяр
13
Миранда
33
Д'Амброзио
77
Брозович
12
Рафинья
21
Гальярдини
87
Кандрева
5
Перишич
9
Икарди
4-3-1-2
25
Рейна
4
Хюсай
39
Альбиоль
3
Кулибали
6
Мариу Руй
21
Жоржиньо
17
Гамшик
25
Аллан
10
Инсинье
7
Кальехон
10
Мертенс
Остались в запасе
Интер
Наполи
29
Дальберт
ЛЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
19
Хрвойе Милич
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
29
Зинедин Машаш
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
29
Дальберт
ЛЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
23
Эдер
ЦФ
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
19
Хрвойе Милич
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
29
Зинедин Машаш
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Интер - Наполи
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
Новости команд
Все
Интер
Наполи
Серия А: шансы «Наполи» и «Торино» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:53
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Форвард Дании отпраздновал разгром Португалии фирменным кличем Роналду
15 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
11 ноября
4
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А: шансы «Наполи» и «Торино» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:53
Форвард Дании отпраздновал разгром Португалии фирменным кличем Роналду
15 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+