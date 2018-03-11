Серия А. «Ювентус» обыграл «Удинезе» благодаря дублю Дибалы; «Лацио» вырвал ничью у «Кальяри» и другие результаты 

В матче 28-го тура чемпионата Италии «Ювентус» обыграл «Удинезе» со счетом 2:0. Дублем отметился полузащитник Пауло Дибала.

Туринский клуб набрал 71 очко и поднялся на первую строчку в турнирной таблице. Если «Наполи» сегодня проиграет «Интеру», то «Ювентус» останется лидером чемпионата.

«Удинезе» с 33 очками идет на 12-м месте.

С результатами других матчей можно ознакомиться ниже.

Чемпионат Италии. Серия А. 28-й тур

Болонья – Аталанта – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Де Рон, 83.

Кальяри – Лацио – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Паволетти, 25; 1:1 – Чеппителли (в свои ворота), 35; 2:1 – Барелла (с пенальти), 74; 2:2 – Иммобиле, 90+5.

Кротоне – Сампдория – 4:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Тротта, 6; 2:0 – Стоян, 23; 3:0 – Тротта, 37; 3:1 – Сапата, 70; 4:1 – Вивиано (в свои ворота), 85.

Сассуоло – СПАЛ – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Антенуччи, 27; 1:1 – Бабакар, 31.

Нереализованный пенальти: Политано, 45+1 – нет.

Ювентус – Удинезе – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Дибала, 20; 2:0 – Дибала, 49.

Нереализованный пенальти: Игуаин, 38 – нет.

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