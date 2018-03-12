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Ювентус - Удинезе

11.03.2018, Воскресенье, 17:00 мск Турин, стадион Альянц Стадиум Трансляция: Матч! Футбол 2 Италия. Серия А, 28 тур Ювентус - Удинезе
Италия. Серия А (2017/2018)
9 тур
22 октября, воскресенье 19:00 Удинезе 2:6 Ювентус
Италия. Серия А (2016/2017)
27 тур
5 марта, воскресенье 17:00 Удинезе 1:1 Ювентус
8 тур
15 октября, суббота 21:45 Ювентус 2:1 Удинезе
Италия. Серия А (2015/2016)
20 тур
17 января, воскресенье 17:00 Удинезе 0:4 Ювентус
1 тур
23 августа, воскресенье 19:00 Ювентус 0:1 Удинезе
Италия. Серия А (2014/2015)
21 тур
1 февраля, воскресенье 17:00 Удинезе 0:0 Ювентус
2 тур
13 сентября, суббота 22:45 Ювентус 2:0 Удинезе
Италия. Серия А (2013/2014)
33 тур
14 апреля, понедельник 22:45 Удинезе 0:2 Ювентус
14 тур
1 декабря, воскресенье 21:30 Ювентус 1:0 Удинезе
Италия. Серия А (2012/2013)
21 тур
19 января, суббота 23:45 Ювентус 4:0 Удинезе
2 тур
2 сентября, воскресенье 20:00 Удинезе 1:4 Ювентус
Италия. Серия А (2011/2012)
20 тур
28 января, суббота 23:45 Ювентус 2:1 Удинезе
1 тур
21 декабря, среда 21:00 Удинезе 0:0 Ювентус
Италия. Серия А (2010/2011)
22 тур
30 января, воскресенье 22:45 Ювентус 1:2 Удинезе
3 тур
19 сентября, воскресенье 17:00 Удинезе 0:4 Ювентус
Италия. Серия А (2009/2010)
32 тур
3 апреля, суббота 23:00 Удинезе 3:0 Ювентус
13 тур
22 ноября, воскресенье 22:45 Ювентус 1:0 Удинезе
Италия. Серия А (2008/2009)
21 тур
28 января, среда 22:30 Удинезе 2:1 Ювентус
2 тур
14 сентября, воскресенье 22:30 Ювентус 1:0 Удинезе
Италия. Серия А (2007/2008)
22 тур
10 февраля, воскресенье 17:00 Удинезе 1:2 Ювентус
3 тур
16 сентября, воскресенье 17:00 Ювентус 0:1 Удинезе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 30 5 3 86:24 +62 95
2. Наполи 38 28 7 3 77:29 +48 91
3. Рома 38 23 8 7 61:28 +33 77
4. Интер 38 20 12 6 66:30 +36 72
5. Лацио 38 21 9 8 89:49 +40 72
6. Милан 38 18 10 10 56:42 +14 64
7. Аталанта 38 16 12 10 57:39 +18 60
8. Фиорентина 38 16 9 13 54:46 +8 57
9. Торино 38 13 15 10 54:46 +8 54
10. Сампдория 38 16 6 16 56:60 -4 54
11. Сассуоло 38 11 10 17 29:59 -30 43
12. Дженоа 38 11 8 19 33:43 -10 41
13. Кьево 38 10 10 18 36:59 -23 40
14. Удинезе 38 12 4 22 48:63 -15 40
15. Болонья 38 11 6 21 40:52 -12 39
16. Кальяри 38 11 6 21 33:61 -28 39
17. СПАЛ 38 8 14 16 39:59 -20 38
18. Кротоне 38 9 8 21 40:66 -26 35
19. Верона 38 7 4 27 30:78 -48 25
20. Беневенто 38 6 3 29 33:84 -51 21
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    Рейтинг: +71

    jeka7777777 11 марта 2018, 18:18

    Дибала вернулся и Юва заиграла

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