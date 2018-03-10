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    Пейчинович считает, что выступление «Локомотива» в Европе не закончено

    Защитник московского «Локомотива» Неманья Пейчинович поговорил о перспективах выступления команды в Лиге Европе. Напомним, что в первом матче 1/8 финала россияне уступили «Атлетико» (0:3).

    «В футболе бывает всякое. Для нас это хороший опыт. Надо запомнить этот матч, чтобы в следующий раз сыграть лучше, чем сейчас. Постараемся исправиться перед своими болельщиками.

    Шансы пройти дальше есть, но мне кажется, теперь нужно сконцентрироваться на чемпионате России. При этом я не согласен, что выступление «Локомотива» в Европе закончено», – сказал балканец.

    Ответная игра состоится 15 марта в Москве.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.03.2018 06:05
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 11 марта 2018, 10:33

      15 числа еще раз получите много опыта,этот соперник просто сильнее и по исполнителям и по мобильности!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 марта 2018, 20:52

      Локомотив закончил выступления в Европе, кроме этого для него под вопросом
      и чемпионство в России. ИМХО.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 10 марта 2018, 12:14

      Могли бы в Мадриде и посолидней сыграть, выглядели как мальчики для битья.

      1
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 10 марта 2018, 11:49

      еще одна игра дома, к сожалению....

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 10 марта 2018, 10:52

      Ну да, еще 1 матч осталось продуть.

      0
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 10 марта 2018, 10:40

      Лучше бы не болтал, а играл с полной отдачей! Остальных игроков это тоже касается! Позорники!

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 марта 2018, 09:06

      впереди ЛЧ главное не тормозить а полный вперед из группы, а там видно будет

      0
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 10 марта 2018, 07:35

      Один прощальный матч остался.

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