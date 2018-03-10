Пейчинович считает, что выступление «Локомотива» в Европе не закончено

15 числа еще раз получите много опыта,этот соперник просто сильнее и по исполнителям и по мобильности!
Защитник московского «Локомотива» Неманья Пейчинович поговорил о перспективах выступления команды в Лиге Европе. Напомним, что в первом матче 1/8 финала россияне уступили «Атлетико» (0:3).
«В футболе бывает всякое. Для нас это хороший опыт. Надо запомнить этот матч, чтобы в следующий раз сыграть лучше, чем сейчас. Постараемся исправиться перед своими болельщиками.
Шансы пройти дальше есть, но мне кажется, теперь нужно сконцентрироваться на чемпионате России. При этом я не согласен, что выступление «Локомотива» в Европе закончено», – сказал балканец.
Ответная игра состоится 15 марта в Москве.