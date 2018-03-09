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    Три поражения в Лиге Европы не изменят положения России в рейтинге УЕФА

    Все три российских клуба потерпели поражения в первых матчах 1/8 финала Лиги Европы. «Локомотив», ЦСКА и «Зенит» уступили соответственно «Атлетико» – 0:3 в Мадриде, «Лиону» – 0:1 в Москве и «РБ Лейпцигу» – 1:2 в гостях.

    Эти результаты не приведут к изменению позиции России в рейтинге УЕФА. Несмотря на неудачное выступление российских команд на этом этапе, Россия продолжит оставаться шестой в таблице коэффициентов и на этом месте завершит евросезон-2017/18.

    Таким образом, в сезоне-2019/20, как и ближайшим летом, Россия может рассчитывать на то, что в групповом турнире Лиги чемпионов будет принимать участие чемпион страны и серебряный призер, а в третий отборочный раунд выйдет обладатель бронзовых медалей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.03.2018 07:02
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 9 марта 2018, 13:01

      эх. да... по игре, смотрел цска и зенит.. обе команды играли в целом не плохо, но проиграли.... так что ответный матч каков будет хз. Цска тем более играть во франции еще. Зениту хотя бы дома, но и тем и тем нужно забивать. у видя как организуется атака у обоих клубов, даже просто 1 гол забить будет мега тяжело, а ведь еще и пропустить могут... о локомотиве уже можно диалог не нести, атлетико все-таки дважды финалист лч за последние 4 года, атлетико умеет решать такие задачи, и их вылет с ЕК, как правило, это скорее одна-две ошибки за 2 матча , чем кто-то их реально переиграет

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 9 марта 2018, 12:45

      На сегодня это наш уровень!

      0
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      Рейтинг: +906

      Football06 9 марта 2018, 11:24

      Могли попасться Виктория, Спортинг да тот же Милан не очень то и хорош в ЛЕ, хоть приобретает форму, а так Атлетико сильный соперник, и к сожалению вообще не наш уровень

      2
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      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй > Football06 9 марта 2018, 19:24

      Ага, этих уровней наверное только для Бердыева и не существует, а для всех остальных они ЕСТЬ !

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      Рейтинг: +906

      Football06 9 марта 2018, 11:23

      Локо пропустил нелепые голы, несомненно это Атлетико, но Атлетико был на 50% свеж и готов к матчу, 1:0 можно было проиграть хоть и простительно, Цска сыграл очень плохо, а Зенит и вовсе ничего не показал, 2:1 лучший результат, и гол со штрафного был Красивым, а так профукали всё , да и могли догнать по очкам французов, так как ПСЖ вылетел, Марсель дальше пройдет а Лион можно было обыграть и там и тут

      2
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 9 марта 2018, 10:36

      Останемся на 6й строчке, то останемся, но профукивать отрыв от портишей негоже... Надеемся на очки в ответках и проход Зенита дальше!!!

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 марта 2018, 10:26

      ну хоть какая-то ложка мёда в бочке дегтя.

      5
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      Рейтинг: +6913

      батог 9 марта 2018, 10:19

      Чей-то все скисать начали, а? А сколько еще "неправильных" судейств впереди, а сколько "валидольных", а сколько еще "горя" от которого спасет только запой? То-то! так что не все так страшно!!! Впереди "ответка", а надежда всегда умирает последней! (Чет меня философствовать кинуло? Старею наверно!)

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 9 марта 2018, 09:48

      Ну хоть здесь какое то удовлетворение.

      4
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 9 марта 2018, 09:05

      Сыграли слабовато,надежда только на




      Сыграли плохо,надежда только на Зенит.


      0
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      Рейтинг: +677

      vodomut 9 марта 2018, 08:49

      после этого нужен нам ЧМ?

      -2
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 > vodomut 9 марта 2018, 09:29

      Он нужен всегда !!!!

      2
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