Три поражения в Лиге Европы не изменят положения России в рейтинге УЕФА

эх. да... по игре, смотрел цска и зенит.. обе команды играли в целом не плохо, но проиграли.... так что ответный матч каков будет хз. Цска тем более играть во франции еще. Зениту хотя бы дома, но и тем и тем нужно забивать. у видя как организуется атака у обоих клубов, даже просто 1 гол забить будет мега тяжело, а ведь еще и пропустить могут... о локомотиве уже можно диалог не нести, атлетико все-таки дважды финалист лч за последние 4 года, атлетико умеет решать такие задачи, и их вылет с ЕК, как правило, это скорее одна-две ошибки за 2 матча , чем кто-то их реально переиграет
Все три российских клуба потерпели поражения в первых матчах 1/8 финала Лиги Европы. «Локомотив», ЦСКА и «Зенит» уступили соответственно «Атлетико» – 0:3 в Мадриде, «Лиону» – 0:1 в Москве и «РБ Лейпцигу» – 1:2 в гостях.
Эти результаты не приведут к изменению позиции России в рейтинге УЕФА. Несмотря на неудачное выступление российских команд на этом этапе, Россия продолжит оставаться шестой в таблице коэффициентов и на этом месте завершит евросезон-2017/18.
Таким образом, в сезоне-2019/20, как и ближайшим летом, Россия может рассчитывать на то, что в групповом турнире Лиги чемпионов будет принимать участие чемпион страны и серебряный призер, а в третий отборочный раунд выйдет обладатель бронзовых медалей.