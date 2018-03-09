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  • Три поражения в Лиге Европы не изменят положения России в рейтинге УЕФА

Три поражения в Лиге Европы не изменят положения России в рейтинге УЕФА

9 марта 2018, 07:02
24

Все три российских клуба потерпели поражения в первых матчах 1/8 финала Лиги Европы. «Локомотив», ЦСКА и «Зенит» уступили соответственно «Атлетико» – 0:3 в Мадриде, «Лиону» – 0:1 в Москве и «РБ Лейпцигу» – 1:2 в гостях.

Эти результаты не приведут к изменению позиции России в рейтинге УЕФА. Несмотря на неудачное выступление российских команд на этом этапе, Россия продолжит оставаться шестой в таблице коэффициентов и на этом месте завершит евросезон-2017/18.

Таким образом, в сезоне-2019/20, как и ближайшим летом, Россия может рассчитывать на то, что в групповом турнире Лиги чемпионов будет принимать участие чемпион страны и серебряный призер, а в третий отборочный раунд выйдет обладатель бронзовых медалей.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Локомотив ЦСКА Зенит
Комментарии (24)
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Alex Molchanov
1520569618
И это радует, но расслабляться нельзя.)))
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yarik1_78
1520572438
Мда блин,обделались все!Шансы на проход в следующую стадию только у бомжей.
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vodomut
1520574564
после этого нужен нам ЧМ?
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VeniaminS
1520575515
Сыграли слабовато,надежда только на Сыграли плохо,надежда только на Зенит.
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zigbert
1520578126
Ну хоть здесь какое то удовлетворение.
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OfaZavr
1520580396
ну хоть какая-то ложка мёда в бочке дегтя.
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VIPded
1520580981
Останемся на 6й строчке, то останемся, но профукивать отрыв от портишей негоже... Надеемся на очки в ответках и проход Зенита дальше!!!
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Football06
1520583822
Локо пропустил нелепые голы, несомненно это Атлетико, но Атлетико был на 50% свеж и готов к матчу, 1:0 можно было проиграть хоть и простительно, Цска сыграл очень плохо, а Зенит и вовсе ничего не показал, 2:1 лучший результат, и гол со штрафного был Красивым, а так профукали всё , да и могли догнать по очкам французов, так как ПСЖ вылетел, Марсель дальше пройдет а Лион можно было обыграть и там и тут
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Football06
1520583881
Могли попасться Виктория, Спортинг да тот же Милан не очень то и хорош в ЛЕ, хоть приобретает форму, а так Атлетико сильный соперник, и к сожалению вообще не наш уровень
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DeStar
1520589710
эх. да... по игре, смотрел цска и зенит.. обе команды играли в целом не плохо, но проиграли.... так что ответный матч каков будет хз. Цска тем более играть во франции еще. Зениту хотя бы дома, но и тем и тем нужно забивать. у видя как организуется атака у обоих клубов, даже просто 1 гол забить будет мега тяжело, а ведь еще и пропустить могут... о локомотиве уже можно диалог не нести, атлетико все-таки дважды финалист лч за последние 4 года, атлетико умеет решать такие задачи, и их вылет с ЕК, как правило, это скорее одна-две ошибки за 2 матча , чем кто-то их реально переиграет
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