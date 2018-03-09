Три поражения в Лиге Европы не изменят положения России в рейтинге УЕФА

Все три российских клуба потерпели поражения в первых матчах 1/8 финала Лиги Европы. «Локомотив», ЦСКА и «Зенит» уступили соответственно «Атлетико» – 0:3 в Мадриде, «Лиону» – 0:1 в Москве и «РБ Лейпцигу» – 1:2 в гостях.

Эти результаты не приведут к изменению позиции России в рейтинге УЕФА. Несмотря на неудачное выступление российских команд на этом этапе, Россия продолжит оставаться шестой в таблице коэффициентов и на этом месте завершит евросезон-2017/18.

Таким образом, в сезоне-2019/20, как и ближайшим летом, Россия может рассчитывать на то, что в групповом турнире Лиги чемпионов будет принимать участие чемпион страны и серебряный призер, а в третий отборочный раунд выйдет обладатель бронзовых медалей.