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    «Атлетико»: «Локомотив» – команда с нормальными болельщиками. Усиленных мер безопасности не будет»

    Пресс-служба «Атлетико» в преддверии матча 1/8 финала Лиги Европы против «Локомотива» рассказала, запланированы ли усиленные меры безопасности в связи с приездом российских болельщиков.

    «Усиленных мер безопасности на матче «Атлетико» и «Локомотива» не запланировано. Все будет как в обычный игровой день.

    Пару недель назад в Бильбао другие фанаты еще одного российского клуба создали проблемы, но мы не боимся повторения этого. «Локомотив» — хорошая команда с нормальными болельщиками. Мы будем счастливы сыграть с ними сегодня в Мадриде, а на следующей неделе — в Москве», – сообщили в пресс-службе «Атлетико».

    Напомним, что перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы между «Атлетиком» и «Спартаком» в феврале произошли столкновения фанатов.

    Матч 1/8 финала Лиги Европы «Атлетико» – «Локомотив» состоится сегодня. Начало встречи в 21:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.03.2018 16:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 марта 2018, 19:33

      надо же не все предвзятого мнения о наших, правильно решили поступить и это радует.

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      Рейтинг: +3697

      lordmrv 8 марта 2018, 18:53

      Умный поступок. Без излишнего нагнетания страстей. Да и в голове ответный выезд))) Локо -удачи вам! Сегодня всей душой за вас!

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