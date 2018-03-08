«Атлетико»: «Локомотив» – команда с нормальными болельщиками. Усиленных мер безопасности не будет»

Пресс-служба «Атлетико» в преддверии матча 1/8 финала Лиги Европы против «Локомотива» рассказала, запланированы ли усиленные меры безопасности в связи с приездом российских болельщиков.

«Усиленных мер безопасности на матче «Атлетико» и «Локомотива» не запланировано. Все будет как в обычный игровой день.

Пару недель назад в Бильбао другие фанаты еще одного российского клуба создали проблемы, но мы не боимся повторения этого. «Локомотив» — хорошая команда с нормальными болельщиками. Мы будем счастливы сыграть с ними сегодня в Мадриде, а на следующей неделе — в Москве», – сообщили в пресс-службе «Атлетико».

Напомним, что перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы между «Атлетиком» и «Спартаком» в феврале произошли столкновения фанатов.

Матч 1/8 финала Лиги Европы «Атлетико» – «Локомотив» состоится сегодня. Начало встречи в 21:00 по московскому времени.