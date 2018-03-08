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    The Sun: Абрамович оставит Конте в «Челси», если тот перестанет говорить о трансферах

    Ранее «Бомбардир» писал о встрече главного тренера «Челси» Антонио Конте с представителями «ПСЖ» для обсуждения деталей сотрудничества.

    Сообщалось, что итальянский специалист возглавит «ПСЖ» летом – после увольнения Унаи Эмери, который доработает до конца сезона.

    По информации The Sun, владелец синих Роман Абрамович готов сохранить Конте, если тот перестанет обсуждать трансферы в СМИ. По ходу сезона специалист несколько раз упомянул, что лондонцам трудно конкурировать с «Манчестер Сити» из-за различной финансовой политики.

    Текущий контракт Конте рассчитан до июня 2019 года.

    Считается, что «ПСЖ» решил расстаться с Эмери после вылета из Лиги чемпионов.

    Источник: The Sun

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    08.03.2018 12:50
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    Комментарии8
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 9 марта 2018, 01:31

      Пусть Абрамович и Перес сами тренируют свои клубы очень инресно было бы посмотреть

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      Рейтинг: +273

      Berikosha 8 марта 2018, 18:50

      все правильно

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      Рейтинг: +12341

      DeStar 8 марта 2018, 16:28

      хз.. челси последние годы странный предмет. Будто никто не может с ними совладать. Ну не верю я , что команда в прошлом сезоне считай на спокойняке и без валидола взяла апл, а в след году уже на себя не похожа. И ведь никого не теряли, коста ушел? ну и что? не был он там супер бомбардиром. понятно, что с сити сложно, никто не спорит. Но ведь они там еле барахтаются по игре, может даже и в лч попадут, но все-равно игра так себе.

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > DeStar 8 марта 2018, 19:30

      да, согласен. Как многолетний фанат Челси, скучаю по временам Макелеле - Баллак - Лэмпард - Дрогба . . . надоело смотреть на игру от обороны, и то что Конте без устали напоминает нам, что Мозес и Алонсо лотерали, а не 4 и 5 защитники . . . я после первого тайма с Сити ушел спать, так как смотреть на то, как моя команда сидит у "себя" дома и мяча не касается, надоедает . . .
      А по поводу того, что уход Косты никак не сказался, я не согласен. Почти на 80% изменилась игра. И если раньше Азар мог вбросить мяч на Косту, при чем окруженный 2-3 защитниками, мог бежать и открываться, зная, что Коста сделает невозможное, чтобы отдать пас обратно или пробить, то на Морату никакой надежды нет. Он нежный игрок, и никогда не станет бойцом . . . его попытки навязать борьбу, почти всегда кончаются желтой карточкой или фолом . . .
      Думал взяли Жиру, и он хоть как то компенсирует уход Косты, но Конте его не ставить в состав. В этом плане Конте плох, так как он не понимает, что чем дольше игрок полирует лавку, тем быстрее он теряет мотивацию . . . какой бы новичок не придет следующим летом и если Конте останется, вряд ли в игре Челси, что то поменяется. Так что мне понятно, желание Азара и Куртуа уйти в Реал. Азар хочет чаще играть в атаку, а не сидеть и ждать паса от обороны. А Куртуа думаю устал, так много играть, впрочем не велика потеря, ибо Тибо не самый надежный вратарь АПЛ

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      Рейтинг: +273

      Berikosha > Аристократ Олжик 8 марта 2018, 20:18

      на 90% согласен

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      DeStar > Аристократ Олжик 8 марта 2018, 21:14

      Я не смогу с вами подискутировать. Я все-таки не так пристально слежу за челси, вам виднее. Просто странный предмет. С тем же моуром... он пришел, они выиграли чемп, в след сезоне болтались чуть ли на дне. Пришел конте. выиграли чемп, теперь опять не ахти игра... Может каждый год менять тренера? а если без шуток, мне кажется там что-то внутри клуба не так, раз через год команда начинает валять дурака, я имею ввиду на второй сезон работы с новым тренером.

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > DeStar 9 марта 2018, 01:06

      во всем виноваты большие зарплаты . . . сделали бы зарплату на процентах . . . мы бы всех рвали на лево и на право . . . чтобы зарплата в месяц 1000 фунт стерлинг, а бонусы в месяц доходили бы до 1 ляма в месяц . . . вот тогда бы, все игроки летали бы без устали, прессинговали бы даже вратаря вдвоем-втроем, голы бы даже вратарь пытался бы забить . . .

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Аристократ Олжик 9 марта 2018, 01:11

      ну странная идея) тогда бы также сделали и мю и реал и барса и так же бы рвали?) нет?)

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