The Sun: Абрамович оставит Конте в «Челси», если тот перестанет говорить о трансферах

Ранее «Бомбардир» писал о встрече главного тренера «Челси» Антонио Конте с представителями «ПСЖ» для обсуждения деталей сотрудничества.

Сообщалось, что итальянский специалист возглавит «ПСЖ» летом – после увольнения Унаи Эмери, который доработает до конца сезона.

По информации The Sun, владелец синих Роман Абрамович готов сохранить Конте, если тот перестанет обсуждать трансферы в СМИ. По ходу сезона специалист несколько раз упомянул, что лондонцам трудно конкурировать с «Манчестер Сити» из-за различной финансовой политики.

Текущий контракт Конте рассчитан до июня 2019 года.

Считается, что «ПСЖ» решил расстаться с Эмери после вылета из Лиги чемпионов.