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    «Манчестер Сити» нанес лишь семь ударов по воротам «Базеля»

    В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоялся ответный матч «Манчестер Сити» с «Базелем». Встреча завершилась со счетом 1:2 (в первой встрече англичане были сильнее – 4:0).

    В этой игре «горожане» нанесли за 90 минут лишь семь ударов по воротам «Базеля» в ответном матче Лиги чемпионов, сообщает InStat. Такой показатель является худшим для команды Гвардиолы во всех турнирах в текущем сезоне.

    Стоит отметить, что в чемпионате Англии «Манчестер Сити» в среднем за матч наносит 17 ударов, что является лучшим показателем АПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.03.2018 10:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +169

      TY13R 8 марта 2018, 12:10

      Зачем Базель вообще прилетал?)))

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