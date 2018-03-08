«Манчестер Сити» нанес лишь семь ударов по воротам «Базеля»

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоялся ответный матч «Манчестер Сити» с «Базелем». Встреча завершилась со счетом 1:2 (в первой встрече англичане были сильнее – 4:0).

В этой игре «горожане» нанесли за 90 минут лишь семь ударов по воротам «Базеля» в ответном матче Лиги чемпионов, сообщает InStat. Такой показатель является худшим для команды Гвардиолы во всех турнирах в текущем сезоне.

Стоит отметить, что в чемпионате Англии «Манчестер Сити» в среднем за матч наносит 17 ударов, что является лучшим показателем АПЛ.