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    Тренер «Базеля»: «Горжусь своей командой»

    Главный тренер «Базеля» Рафаэль Вики гордится своей командой после выездной победы над «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «У нас постоянно было свободное пространство, но мы часто действовали слишком сумбурно.

    Мы можем гордиться своей игрой сегодня. Надеюсь, этот матч добавит нам уверенности в себе перед будущими испытаниями», – заявил тренер.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Базель» завершился со счетом 1:2. В первой встрече были сильнее англичане – 4:0.

    Источник: УЕФА

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    08.03.2018 08:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 8 марта 2018, 10:35

      Так на секундочку, в этом лигочемпионском сезоне швейцарцы обыграли оба Манчестера, вполне достойно!!!

      0
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 8 марта 2018, 09:13

      Молодцы!!! После таких побед приходит уверенность,которая принесет успех в следующем сезоне!

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