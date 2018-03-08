Тренер «Базеля»: «Горжусь своей командой»

Главный тренер «Базеля» Рафаэль Вики гордится своей командой после выездной победы над «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«У нас постоянно было свободное пространство, но мы часто действовали слишком сумбурно.

Мы можем гордиться своей игрой сегодня. Надеюсь, этот матч добавит нам уверенности в себе перед будущими испытаниями», – заявил тренер.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Базель» завершился со счетом 1:2. В первой встрече были сильнее англичане – 4:0.