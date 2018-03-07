«Ливерпуль» впервые не забил гол в текущем розыгрыше Лиги чемпионов

Накануне состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» принимал на своем поле «Порту». Встреча завершилась со счетом 0:0.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов этот матч стал первым для английской команды, в котором она не смогла поразить ворота соперника , сообщает InStat. Британцы нанесли лишь четыре удара в створ ворот Икера Касильяса, что является худшим результатом для них в данном розыгрыше турнира.

Всего «Ливерпуль» до ответной встречи с «Порту» наносил в среднем 8,4 удара в створ, что приводило к четырем забитым голам в среднем за игру. Эти показатели были лучшими в Лиге чемпионов.