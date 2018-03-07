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    «Ливерпуль» впервые не забил гол в текущем розыгрыше Лиги чемпионов

    Накануне состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» принимал на своем поле «Порту». Встреча завершилась со счетом 0:0.

    В текущем розыгрыше Лиги чемпионов этот матч стал первым для английской команды, в котором она не смогла поразить ворота соперника , сообщает InStat. Британцы нанесли лишь четыре удара в створ ворот Икера Касильяса, что является худшим результатом для них в данном розыгрыше турнира.

    Всего «Ливерпуль» до ответной встречи с «Порту» наносил в среднем 8,4 удара в створ, что приводило к четырем забитым голам в среднем за игру. Эти показатели были лучшими в Лиге чемпионов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.03.2018 11:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 7 марта 2018, 12:48

      Это только статистика....они в Португалии на забивали достаточно

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