Шатов: «Манчини? Наши дороги разошлись»

К сожалению так бывает -- не с каждым тренером взаимопонимание !!! Удачи с быками !!!
Полузащитник «Краснодара» Олег Шатов рассказал о взаимоотношениях с главным тренером «Зенита» Роберто Манчини.
Напомним, этой зимой «быки» арендовали 27-летнего россиянина у петербургского клуба до конца нынешнего сезона.
– Как вы отреагировали на то, что Манчини в «минус 12» вышел в одних шортах на замерзшую реку позвать болельщиков на игру?
– У меня на него вообще нет реакции. Он тренер «Зенита», я игрок «Краснодара», наши дороги разошлись. Не считаю нужным что-то комментировать.