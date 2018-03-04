Шатов: «Манчини? Наши дороги разошлись»

Полузащитник «Краснодара» Олег Шатов рассказал о взаимоотношениях с главным тренером «Зенита» Роберто Манчини.

Напомним, этой зимой «быки» арендовали 27-летнего россиянина у петербургского клуба до конца нынешнего сезона.

– Как вы отреагировали на то, что Манчини в «минус 12» вышел в одних шортах на замерзшую реку позвать болельщиков на игру?

– У меня на него вообще нет реакции. Он тренер «Зенита», я игрок «Краснодара», наши дороги разошлись. Не считаю нужным что-то комментировать.