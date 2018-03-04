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    Шатов: «Манчини? Наши дороги разошлись»

    Полузащитник «Краснодара» Олег Шатов рассказал о взаимоотношениях с главным тренером «Зенита» Роберто Манчини.

    Напомним, этой зимой «быки» арендовали 27-летнего россиянина у петербургского клуба до конца нынешнего сезона.

    – Как вы отреагировали на то, что Манчини в «минус 12» вышел в одних шортах на замерзшую реку позвать болельщиков на игру?

    – У меня на него вообще нет реакции. Он тренер «Зенита», я игрок «Краснодара», наши дороги разошлись. Не считаю нужным что-то комментировать.

    Источник: Rusfootball.info

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    04.03.2018 01:13
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 4 марта 2018, 14:47

      К сожалению так бывает -- не с каждым тренером взаимопонимание !!! Удачи с быками !!!

      1
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      Рейтинг: +11240

      alp 4 марта 2018, 10:16

      олег звезду поймал и начал класть болт на требования луческу а потом манчини. даже если это два хреновых тренера, задача олега была выполнять их требования, а не выежываться и строить из себя русского роналду

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 марта 2018, 10:12

      другими словами раз он со мной так обошелся то мне пофиг на него и на то что он делает))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 4 марта 2018, 09:37

      Олег, вот и играй в Краснодаре, самое главное, чтобы отношения в коллективе
      были хорошие и тебя уважали и игроки и тренеры. Удачи, тебе!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +351

      Константинн 4 марта 2018, 07:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Как шавка, отбежал подальше и тявкать начал.

      -6
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      Рейтинг: +691

      retiremen > Константинн 4 марта 2018, 08:25

      Куда это он отбежал подальше? В Зенит-2????
      Да и он отказался комментировать что либо.

      5
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      Рейтинг: +304

      Антисемит > Константинн 4 марта 2018, 11:41

      давненько я не читал более глупого комментария

      0
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      Рейтинг: +762

      sprint5 4 марта 2018, 06:08

      этим все сказано

      3
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 4 марта 2018, 05:34

      Шатов ответил по-человечески. Он игрок Зенита , хотя и в аренде , -Не плюй в колодец из которого пьёшь. Так и надо отвечать на провокационные вопросы , чтобы избегать недоразумений.

      4
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто > gosproektikabinet 5 марта 2018, 04:41

      СУСАНИНЫ находятся в других командах , и Шатову , хотя лично я не вижу в нём ничего такого выдающегося , за это респект , что он не в их числе.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 марта 2018, 05:19

      мне пофиг на его трусы пусть в милане в доме мод щеголяет

      3
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