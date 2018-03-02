Бердыев: «Почему не удержали победный счет? Помешала реализация моментов»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев в эфире телеканала «Наш футбол» прокомментировал результат матча 21-го тура РФПЛ против «Анжи» (1:1).

– Что помешало «Рубину» удержать победный счет?

– Реализация тех моментов, которые у нас были при счете 1:0. Если бы мы забили, все было бы по-другому. Но надо отдать должное хозяевам, которые достаточно активно играли в подбор и борьбу навязывали.

Мы в конце неправильно перестроились в той атаке, чем они и воспользовались.

– Сперва хотели заменить Попова сразу после его момента, а потом изменили решение.Почему?

– Сначала хотел Могилевца заменить, потом решил дать Попову и Жамалетдинову возможность поучаствовать в игре.

«Рубин» с 24 очками находится на 11-й строчке в турнирной таблице.