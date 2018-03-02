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    Бердыев: «Почему не удержали победный счет? Помешала реализация моментов»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев в эфире телеканала «Наш футбол» прокомментировал результат матча 21-го тура РФПЛ против «Анжи» (1:1).

    – Что помешало «Рубину» удержать победный счет?

    – Реализация тех моментов, которые у нас были при счете 1:0. Если бы мы забили, все было бы по-другому. Но надо отдать должное хозяевам, которые достаточно активно играли в подбор и борьбу навязывали.

    Мы в конце неправильно перестроились в той атаке, чем они и воспользовались.

    – Сперва хотели заменить Попова сразу после его момента, а потом изменили решение.Почему?

    – Сначала хотел Могилевца заменить, потом решил дать Попову и Жамалетдинову возможность поучаствовать в игре.

    «Рубин» с 24 очками находится на 11-й строчке в турнирной таблице.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.03.2018 21:50
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +55

      Ilya_1953 4 марта 2018, 13:39

      Бикиич, прекрати издеваться над Караденизом, если он тебе так дорог, то возьми его к себе в сад - пусть травку полит.

      0
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 3 марта 2018, 10:05

      ...Подберёзкин не забил 2-а гола,такие моменты мастера обязаны забивать. А Попов молодец-- из ничего гол сделал( беру свои слова обратно за коммент предыдущий). РУБИН---всё равно верю в Бердыева и команду.

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      Рейтинг: +3422

      FRZZ 2 марта 2018, 22:19

      Повторяются ошибки первого круга.

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 2 марта 2018, 22:04

      – Что помешало «Рубину» удержать победный счет?
      -Ну во-первых состав я украл у "Ростова" и они еще мало сыграны,а во-вторых реализация моментов и божья кара за то,что бросил "Ростов"

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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru > Татарин за ЦСКА 3 марта 2018, 10:09

      ...я тоже татарин,но с тобой не согласен.Вспомни сколько украли у РУБИНа игроков --- целую команду.

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      Рейтинг: +3830

      minaev23 2 марта 2018, 21:58

      Как всегда! Один и тот же ответ!

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