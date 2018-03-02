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  • Бердыев: «Почему не удержали победный счет? Помешала реализация моментов»

Бердыев: «Почему не удержали победный счет? Помешала реализация моментов»

2 марта 2018, 21:50
5

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев в эфире телеканала «Наш футбол» прокомментировал результат матча 21-го тура РФПЛ против «Анжи» (1:1).

– Что помешало «Рубину» удержать победный счет?

– Реализация тех моментов, которые у нас были при счете 1:0. Если бы мы забили, все было бы по-другому. Но надо отдать должное хозяевам, которые достаточно активно играли в подбор и борьбу навязывали.

Мы в конце неправильно перестроились в той атаке, чем они и воспользовались.

– Сперва хотели заменить Попова сразу после его момента, а потом изменили решение.Почему?

– Сначала хотел Могилевца заменить, потом решил дать Попову и Жамалетдинову возможность поучаствовать в игре.

«Рубин» с 24 очками находится на 11-й строчке в турнирной таблице.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Рубин
Комментарии (5)
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deinego77@yandex.ru
1520017136
Как всегда! Один и тот же ответ!
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Татарин за ЦСКА
1520017476
– Что помешало «Рубину» удержать победный счет? -Ну во-первых состав я украл у "Ростова" и они еще мало сыграны,а во-вторых реализация моментов и божья кара за то,что бросил "Ростов"
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FaTeK1945ru
1520060756
...Подберёзкин не забил 2-а гола,такие моменты мастера обязаны забивать. А Попов молодец-- из ничего гол сделал( беру свои слова обратно за коммент предыдущий). РУБИН---всё равно верю в Бердыева и команду.
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Ilya_1953
1520159952
Бикиич, прекрати издеваться над Караденизом, если он тебе так дорог, то возьми его к себе в сад - пусть травку полит.
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